Què significa ser humà?

Els científics han cregut durant molt de temps que l'Homo sapiens, amb els seus pensaments complexos i emocions profundes, eren els únics éssers humans veritables que mai van caminar per la Terra, mentre que les formes anteriors, com els neandertals, es consideraven només passos al llarg del camí evolutiu. Tanmateix, els avenços recents en la tecnologia de l'ADN antic han desafiat aquesta perspectiva i estan revelant una imatge més complexa de la història humana.

L'arribada de l'antiga tecnologia de l'ADN ha permès als investigadors extreure material genètic d'antigues espècies d'homínids, inclosos els nostres primers avantpassats i altres grups relacionats que caminaven amb dues cames. Mitjançant l'anàlisi de l'ADN, els científics han descobert que la nostra espècie coexistia amb diversos tipus d'éssers humans primerencs, com els neandertals, els denisovans i altres "poblacions fantasmes" conegudes només a través de l'evidència genètica.

Aquesta troballa suggereix que no som tan especials com abans pensàvem, i que altres grups humans extingits eren semblants a nosaltres en molts aspectes. Aquests grups van tenir interaccions estretes amb els nostres avantpassats, inclòs el possible mestissatge. L'anàlisi d'ADN ha revelat que l'Homo sapiens es va aparellar amb neandertals i denisovans, i també s'han trobat proves d'altres poblacions desconegudes al nostre codi genètic.

Contràriament a les creences anteriors, aquests descobriments mostren que les espècies humanes anteriors tenien comportaments complexos, com ara la creació d'art, l'ús d'eines i fins i tot pràctiques d'enterrament. La idea que els humans moderns eren el cim de l'evolució s'ha vist desafiada per aquestes troballes, la qual cosa va portar els científics a reavaluar la noció de la singularitat humana.

La nova comprensió de la història humana posa de manifest la interconnexió i l'ascendència compartida entre diferents espècies humanes. Indica que no som l'únic "tipus" d'ésser humà que ha existit, sinó que representem una branca d'un arbre genealògic divers. Mitjançant l'estudi de l'ADN antic i l'evidència arqueològica, els científics esperen continuar desvelant la història del que realment significa ser humà.

