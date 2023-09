La mostra d'asteroides de la NASA lliurada de manera segura al desert d'Utah

L'última missió espacial de la NASA va assolir una fita important ja que una càpsula que conté la mostra de sòl més gran mai recollida d'un asteroide va aterrar amb èxit al desert d'Utah. La càpsula, alliberada des de la nau espacial OSIRIS-REx, va aterrar dins d'una zona d'aterratge designada a l'oest de Salt Lake City.

La nau espacial OSIRIS-REx havia estat en una missió per recollir una mostra de l'asteroide Bennu, que va aconseguir a principis d'aquest any. Diumenge, la càpsula en forma de goma de goma que portava la preciosa càrrega va tornar a entrar a l'atmosfera terrestre i va sortir amb paracaigudes al desert d'Utah.

Aquest és un assoliment significatiu per a la NASA, ja que és la primera vegada que una mostra d'un asteroide ha estat retornada amb èxit a la Terra des que les missions Apol·lo van tornar les roques lunars als anys seixanta i setanta. Els científics estan ansiosos d'estudiar la mostra d'asteroides, ja que conté informació valuosa sobre la formació del sistema solar i pot proporcionar pistes sobre els orígens de la vida a la Terra.

En altres notícies relacionades amb l'espai, la Força Espacial dels Estats Units està explorant la possibilitat d'establir una línia directa amb la Xina per evitar crisis a l'espai. El general Chance Saltzman, el cap d'operacions espacials, va expressar la necessitat d'una comunicació directa entre la Força Espacial i la seva contrapart xinesa per desescalar les tensions. Tot i que les discussions han tingut lloc a l'interior, encara no hi ha hagut cap compromís formal amb la Xina.

Establir una línia directa amb la Xina podria ser un pas crucial per garantir la cooperació pacífica a l'espai i evitar possibles conflictes o malentesos. Els Estats Units reconeixen la importància de la col·laboració internacional en l'exploració espacial i pretenen fomentar millors canals de comunicació amb totes les nacions que viatgen a l'espai.

Tots dos avenços posen de manifest el progrés i la cooperació continuats en el camp de l'exploració espacial i la importància creixent de les activitats espacials en el món modern.

