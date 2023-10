Restes d'ADN trobats en fòssils d'una tortuga de 6 milions d'anys

Els investigadors han descobert restes d'ADN en una tortuga marina fossilitzada que es remunta a 6 milions d'anys. Aquest fòssil està estretament relacionat amb les tortugues cridanes de Kemp i les tortugues oliveres actuals. És una troballa important, ja que el material genètic de fòssils de vertebrats tan antics rarament s'identifica. El fòssil es va descobrir a la costa del Carib de Panamà el 2015 i conté cèl·lules òssies ben conservades, conegudes com a osteòcits. Mentre falta la resta de l'esquelet de la tortuga, el caparazón, o closca, roman intacte. Segons la seva mida, els investigadors estimen que la tortuga hauria fet aproximadament un peu de llarg quan estava viva.

Mitjans socials i associació privada: dins dels canvis a l'agència espacial de l'Índia

L'agència espacial de l'Índia, l'Organització d'Investigació Espacial Índia (ISRO), va assolir recentment una fita quan la seva missió Chandrayaan-3 va aterrar amb èxit a la Lluna. Més de 8 milions de persones van veure la transmissió en directe de l'esdeveniment a YouTube, establint un rècord per a la plataforma. Aquest assoliment no només destaca els assoliments científics i d'enginyeria espacial de baix cost de l'Índia, sinó que també reflecteix un esforç més ampli per canviar la marca ISRO com una organització accessible. Els empleats actuals i antics, així com els experts del sector, han observat la iniciativa tranquil·la de l'agència de relacionar-se amb el públic mitjançant les xarxes socials i les associacions privades.

La Lunar Startup ispace del Japó retarda la missió patrocinada per la NASA fins al 2026

ispace, una startup japonesa de transport lunar, ha anunciat un retard en la seva futura missió d'aterratge en la lluna fins al 2026. La decisió està motivada per la necessitat de preparar-se millor per a una comissió de la NASA, així com per abordar els retards en el subministrament de components. A l'abril, ispace va intentar el seu primer aterratge lunar amb la nau espacial Hakuto-R Mission 1, però va fracassar a causa d'un error de càlcul d'altitud. Els informes indiquen que mesos d'agitació corporativa van precedir el fracàs de la missió. Amb la cronologia revisada, ispace té com a objectiu garantir una associació exitosa amb la NASA i resoldre els problemes de la cadena de subministrament.

