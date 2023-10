L'eclipsi solar anular sorprèn els espectadors a les Amèriques

Milers d'observadors d'arreu d'Amèrica van quedar captivats per l'extraordinària visió d'un eclipsi solar anular dissabte. Aquest rar esdeveniment celestial es produeix quan la lluna passa directament davant del sol, donant lloc a un "anell de foc" temporal al cel. Oscar López, un turista de 26 anys de la Ciutat de Mèxic, va expressar la seva admiració, afirmant: “És una d'aquestes coses que no et pots perdre. És fantastic. Tenim molta sort com a éssers humans de poder experimentar aquestes coses".

En notícies similars, un grup de nou científics i filòsofs han presentat una proposta innovadora per a una nova llei de la naturalesa, basant-se en la teoria evolutiva de Charles Darwin. En el seu llibre de 1859 "Sobre l'origen de les espècies", Darwin va presentar el concepte d'evolució biològica, pel qual les espècies es desenvolupen i s'adapten al llarg del temps mitjançant l'adquisició de trets avantatjoses per a la supervivència i la reproducció. Els científics ara suggereixen que aquest procés va molt més enllà de la biologia i s'estén a diversos altres nivells, com ara àtoms, minerals, atmosferes planetàries, planetes i estrelles.

Aquesta idea revolucionària abasta un fenomen més ampli generalitzat per tot el món natural i obre vies intrigants per a l'exploració. En reconèixer la interconnexió i la interacció de l'evolució a múltiples escales, els investigadors preveuen obtenir una visió més profunda dels mecanismes subjacents que regeixen el desenvolupament i la transformació de sistemes complexos.

