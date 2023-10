Un nou estudi troba els beneficis monetaris del paper de les hienes ratllades en l'eliminació de la canal

Un nou estudi realitzat al Sawai Mansingh Wildlife Sanctuary de Rajasthan estima els beneficis monetaris dels serveis d'eliminació de les hienes ratllades sobre les canals de bestiar i les preses salvatges. L'estudi va trobar que, durant el període 2019-2020, les hienes ratllades al santuari van consumir 23 tones de carcasses de bestiar i 17 tones de preses salvatges, estalviant milers de dòlars en costos d'eliminació de canals.

Les hienes ratllades ofereixen serveis d'eliminació de residus que contribueixen a dificultar la transmissió de malalties i a mantenir la neteja del medi ambient. Aquests beneficis no només redueixen el risc de malalties, sinó que també estalvien diners evitant mètodes artificials d'eliminació de carcasses com la cremació elèctrica o la crema de pira.

La investigació, una de les primeres estimacions dels beneficis monetaris de l'eliminació de les hienes ratllades en un paisatge dominat pels humans, té com a objectiu donar llum a les contribucions positives fetes per aquests carronyers sovint ignorats. L'estudi suggereix que educar les comunitats locals sobre aquests beneficis monetaris podria eliminar la imatge negativa associada a les hienes ratllades i ajudar a la seva conservació.

La hiena ratllada és una de les quatre espècies de hienes del món i es troba a l'Índia. Aquests carnívors solitaris tenen un aspecte de gos i s'alimenten de manera oportunista de restes d'animals predats per carnívors més grans i cadàvers de bestiar domèstic descartats.

La prestació de serveis d'eliminació de canals per hienes ratllades és especialment important a l'àrea d'estudi a causa del gran nombre de bestiar i el mal sanejament. L'abocament de canals a zones obertes i al costat de les carreteres suposa un greu problema de gestió de residus, fent que la regió sigui vulnerable a la propagació de malalties zoonòtiques.

Els investigadors van quantificar les contribucions econòmiques dels serveis de carronya prestats per les hienes ratllades. Van estimar el valor de l'eliminació de la carcassa mitjançant dos mètodes: cremació elèctrica i crema de pira. Les troballes van revelar que les hienes ratllades van eliminar aproximadament el 4.4 per cent dels residus de la canal de bestiar, amb un total de 23 tones, de la generació anual de residus de l'àrea d'estudi de 525 tones. Es va calcular que el cost d'eliminació d'aquests residus era de 7095 $ per a la cremació elèctrica i 49,665 $ per a la crema de pira.

L'estudi proposa que els beneficis monetaris identificats podrien ser utilitzats pels funcionaris forestals per a la gestió de les hienes ratllades i els seus hàbitats. El mètode d'avaluació emprat en aquest estudi també es podria aplicar en altres àrees que s'enfronten a reptes en l'eliminació de canals de bestiar, beneficiant carronyers com els xacals i les guineus.

En general, entendre el valor econòmic dels serveis de carroñera que ofereixen les hienes ratllades posa l'accent en la importància d'aquests animals per mantenir paisatges sans i fomenta una reavaluació de la percepció negativa que sovint s'hi associa. En consumir residus de bestiar, les hienes ratllades no només estalvien diners a les comunitats, sinó que també contribueixen a la prevenció de malalties i al cicle dels nutrients als ecosistemes.

