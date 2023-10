Un grup d'investigadors del Dartmouth College ha utilitzat un mètode de modelització d'inversió bayesià per determinar la causa més probable de l'esdeveniment d'extinció del Cretaci-Paleogen, que va acabar amb els dinosaures. Mitjançant l'anàlisi de dades geològiques i climàtiques, els investigadors van desenvolupar un escenari que coincidia amb el registre fòssil. El seu model informàtic imparcial va determinar que els gasos alliberats pel volcà escut de Deccan Traps durant un període de 300,000 anys eren suficients per desencadenar l'esdeveniment d'extinció. Aquest enfocament imparcial proporciona noves idees sobre la causa de la desaparició dels dinosaures.

Els nens amb autisme i TDAH tenen dificultats per eliminar el BPA

El bisfenol A (BPA), un compost químic utilitzat en la fabricació de plàstics, s'ha trobat que té efectes alteradors endocrins. Un estudi recent ha demostrat que els nens amb trastorn de l'espectre autista i trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) tenen una capacitat reduïda d'eliminar el BPA dels seus sistemes. Aquesta troballa és significativa tenint en compte l'augment dels diagnòstics d'ambdues condicions al llarg dels anys. Tot i que és poc probable que l'exposició al BPA sigui l'única causa d'aquests trastorns, pot contribuir al seu desenvolupament.

La nova tècnica és prometedora en el tractament de toxines PFAS a les aigües subterrànies

Un grup d'investigadors de la Universitat Estatal d'Ohio ha desenvolupat una nova tècnica per tractar substàncies per- i polifluoroalquils (PFAS) a les aigües subterrànies contaminades. Els compostos PFAS, coneguts com a "substàncies químiques per sempre" a causa de la seva persistència en el medi ambient, s'han relacionat amb diversos problemes de salut. Els investigadors van utilitzar la degradació per ultrasons per debilitar els enllaços químics dels sulfonats de fluortelòmers, un tipus de PFAS que es troba habitualment en les escumes antiincendis. Aquesta tècnica mostra potencial en el tractament tant de toxines PFAS com de productes farmacèutics a l'aixeta municipal i aigües residuals.

El vídeo Time-Lapse de la NASA mostra restes estel·lars

La NASA ha publicat un vídeo en lapse de temps que mostra les restes d'una estrella que va explotar fa 20,000 anys. Utilitzant el telescopi espacial Hubble, els astrònoms van observar una part de la bombolla de la supernova en expansió a la nebulosa Cygnus Loop. El lapse de temps revela que els fragments de l'estrella es dirigeixen a l'espai a una velocitat de mig milió de milles per hora. Aquest vídeo captivador ofereix una visió de l'explosió en curs i proporciona informació valuosa sobre les restes estel·lars.

Les conseqüències de la deshonestedat

Els investigadors de ciències socials han identificat un nou fenomen anomenat "drenatge d'honestedat". Aquest terme es refereix a la tendència dels individus honestos a emigrar de zones on predomina l'engany. Aquesta migració crea un cicle de duplicitat, que condueix a un lideratge polític de baixa qualitat, un creixement reduït dels ingressos i una disminució de la productivitat laboral. A Itàlia, per exemple, els registres de naixement falsos s'utilitzen com a mesura d'honestedat regional. Aquells que migren d'àrees d'alt nivell d'engany a zones de poca trampa tenen menys probabilitats de tenir certificats de naixement falsificats. Entendre les conseqüències de la deshonestedat pot informar estratègies per crear comunitats més honestes.

Fonts:

- "Els investigadors de Dartmouth desenvolupen un model informàtic per determinar la causa de l'extinció dels dinosaures"

- "Els nens amb autisme i TDAH mostren una capacitat reduïda per eliminar el BPA, segons l'estudi"

- "La nova tècnica és prometedora en el tractament de toxines PFAS a les aigües subterrànies"

- "El vídeo de lapse de temps de la NASA captura restes estel·lars que es dirigeixen a l'espai"

– “Els investigadors descobreixen les conseqüències de la deshonestedat a les comunitats”