Els científics han evitat amb èxit les aranyes en la producció de seda d'aranya modificant genèticament els cucs de seda mitjançant CRISPR-Cas9. La seda d'aranya és coneguda per les seves propietats mecàniques notables, com ara una alta resistència a la tracció, ductilitat, duresa i adhesivitat. Aquest avenç en la ciència dels materials obre diverses possibilitats, inclòs el desenvolupament de roba més duradora i còmoda, nous tipus d'armadura antibales i aplicacions biomèdiques.

La producció de seda d'aranya per aranyes es limita a finalitats específiques. Per tant, els investigadors van intentar trobar una font més compatible de seda d'aranya. Els golden retrievers podrien venir al cap com una possibilitat, però els investigadors de la Xina van optar pels cucs de seda per diverses raons essencials. Els cucs de seda modificats genèticament produeixen seda d'aranya, cosa que els converteix en productors de seda ideals.

La nau espacial Osiris-Rex lliurarà una mostra d'asteroides a la Terra

La nau espacial Osiris-Rex està preparada per lliurar una mostra de l'asteroide Bennu 101955 a la Terra. La nau espacial, després de cobrir una distància de 4 milions de milles, va recollir amb èxit una mitja lliura de runes espacials de Bennu a través d'una càpsula de mostra llançada amb paracaigudes. Aquesta missió té com a objectiu proporcionar informació valuosa sobre els orígens del nostre sistema solar.

Bennu es considera un objecte potencialment perillós i part del grup Apol·lo d'asteroides carbonis que creuen la Terra. Hi ha una petita possibilitat que afecti la Terra entre el 2178 i el 2290. Mitjançant l'estudi de la mostra, els investigadors esperen obtenir una millor comprensió de la història del sistema solar.

La coloració brillant dels primats serveix per a la comunicació social

Si bé els mamífers solen mostrar colors més apagats, hi ha excepcions entre els primats. Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Bristol suggereix que la coloració brillant en alguns primats serveix com a forma de comunicació social dins d'espècies que no tenen una bona visió dels colors. Aquesta coloració brillant transmet informació relacionada amb la fertilitat i la jerarquia social.

Anteriorment, es creia que la coloració brillant en els mamífers corresponia a una visió del color millorada. No obstant això, aquest estudi desafia aquesta hipòtesi i proporciona noves idees sobre l'ús del color en la comunicació social dels primats.

Reconsiderant el creixement econòmic: decreixement i creixement

Com que el canvi climàtic planteja reptes per a l'economia global i la supervivència humana, els responsables polítics han defensat el "creixement verd" com a solució. Aquest concepte suggereix que és possible aconseguir un creixement econòmic alhora que es redueixen les emissions de gasos d'efecte hivernacle i es fomenta la sostenibilitat. Tanmateix, un nombre creixent d'acadèmics expressa escepticisme cap a aquest enfocament.

En canvi, alguns acadèmics proposen paradigmes alternatius. Un d'aquests paradigmes és el "decreixement", que advoca per una reducció planificada del consum de materials. Una altra perspectiva és el "creixement", que posa l'accent en la sostenibilitat sense centrar-se només en el creixement del PIB. Aquests enfocaments alternatius tenen com a objectiu abordar les conseqüències ambientals i socials dels models tradicionals de creixement econòmic.

Forats negres supermassius més famolencs: consum de matèria més ràpid

Investigacions recents de la Northwestern University suggereixen que els forats negres supermassius poden consumir la matèria circumdant més ràpidament del que es pensava. Aquests forats negres retorcen l'espai-temps que l'envolten, fent que el disc d'acreció es trenqui en anells interiors i exteriors. A mesura que es devora l'anell interior, el disc exterior reomple la matèria consumida, donant lloc a un procés continu.

Aquesta troballa desafia els models existents que suggereixen un procés de consum molt més llarg. Si la teoria és correcta, un cicle complet de consum de matèria triga mesos, en lloc dels centenars d'anys estimats anteriorment.

