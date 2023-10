L'alarmant pèrdua de les plataformes de gel antàrtiques revelada per observacions per satèl·lit

Les observacions per satèl·lit han revelat una pèrdua preocupant de densitat de gel a les plataformes de gel de l'Antàrtida durant els últims 25 anys, subratllant l'impacte accelerat del canvi climàtic. L'estudi, que va analitzar 100,000 imatges de radar de satèl·lit de les missions Copernicus Sentinel-1 i CryoSat de l'Agència Espacial Europea, va trobar que més del 40% de les plataformes de gel flotant de l'Antàrtida han disminuït significativament de volum des de 1997. una disminució del volum, que va provocar una pèrdua total d'uns 162 bilions de tones de gel durant el període d'estudi.

Les troballes posen de manifest les possibles implicacions d'aquesta pèrdua de gel. Com a extensions de les capes de gel terrestres de l'Antàrtida, les plataformes de gel actuen com una barrera que frena el flux de gel a l'oceà, estabilitzant així les glaceres. Tanmateix, la pèrdua de les plataformes de gel contribueix no només a l'augment del nivell del mar, sinó també a la pèrdua accelerada de gel en forma d'aigua dolça de la glacera que flueix a l'oceà. Aquest doble impacte suposa un risc important.

L'estudi va revelar que la fusió de les plataformes de gel ha donat lloc a l'alliberament d'aproximadament 74 bilions de tones d'aigua fresca de desglaç a l'oceà. Aquesta afluència d'aigua de desglaç podria afectar la circulació oceànica, que juga un paper vital en la regulació de la temperatura global i el suport de la vida aquàtica.

La investigació també va demostrar una imatge complexa de la pèrdua de gel a l'Antàrtida. Les plataformes de gel de la part occidental del continent, sotmeses a aigua més càlida a causa de diferents corrents i vents, van experimentar una pèrdua de gel més important en comparació amb les de la part oriental. La plataforma de gel de Getz, la més gran de l'Antàrtida, va perdre 2 bilions de tones de gel des de 1997, amb aproximadament un 5% de la pèrdua atribuïda a la separació del gel i la deriva cap a l'oceà. El 95% restant de la pèrdua es va deure a la fusió a la base de la plataforma de gel.

L'estudi conclou que gairebé la meitat de les plataformes de gel de l'Antàrtida s'estan reduint sense cap signe de recuperació, cosa que indica que no es poden regenerar sota la pressió d'un clima que s'escalfa. Això posa de manifest la necessitat urgent d'un seguiment continuat per satèl·lit de l'Antàrtida, com ara les missions Copernicus Sentinel-1 i CryoSat, per fer un seguiment i entendre els canvis que succeeixen en aquest paisatge polar remot.

Fonts:

– Publicació de la revista Science Advances

– Missions de satèl·lit Copernicus Sentinel-1 i CryoSat de l'Agència Espacial Europea (ESA).