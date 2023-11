Noves enquestes del cel i el repte dels brillants satèl·lits

Les enquestes del cel a gran escala estan a punt de revolucionar el camp de l'astronomia, ja que permeten als astrònoms estudiar el cel en constant canvi en una escala de temps molt més curta. Observatoris com Vera Rubin i altres obriran vies per observar esdeveniments transitoris, com les supernoves, en les seves primeres etapes. Aquestes enquestes també ajudaran en el descobriment d'asteroides propers a la Terra que abans podrien haver passat desapercebuts. Tanmateix, el progrés de les constel·lacions de satèl·lits, com Starlink, suposa una amenaça potencial per a l'èxit d'aquestes enquestes a causa de la contaminació lumínica.

Un estudi recent realitzat per un equip d'investigadors va aprofundir en l'impacte de les constel·lacions de satèl·lits en les prospeccions del cel, especialment utilitzant observacions de la instal·lació transitòria de Zwicky (ZTF). Tot i que els estudis anteriors es van centrar principalment en la brillantor general dels satèl·lits, aquest estudi va explorar els brillants dels satèl·lits com a factor determinant. Els satèl·lits, a causa de la seva orientació canviant a mesura que orbiten, poden produir flaixos o brillantors quan les superfícies planes reflecteixen la llum solar cap a la Terra. Aquestes lluentors s'assemblen a transitoris de curta durada, cosa que els fa difícil distingir-los dels esdeveniments astronòmics genuïns i filtrar-ne les dades.

L'equip va analitzar les dades de ZTF durant un període de tres anys i va descobrir que els brillants dels satèl·lits tenen una influència considerable. Van estimar que, de mitjana, les lluentors duren de desenes a centenars de mil·lisegons, amb aproximadament 80,000 lluentors de satèl·lit que es produeixen per hora al cel. Aquesta afluència de contaminació lumínica suposa un obstacle important per als estudis transitoris en observatoris com Vera Rubin, posant en perill l'èxit d'aquests projectes. Amb els ambiciosos plans de Starlink per llançar satèl·lits addicionals, juntament amb altres constel·lacions a gran escala, la prevalença de lluentors podria fer inviables determinats esforços de prospecció del cel.

L'aparició de constel·lacions de satèl·lits, inclosa Starlink, aporta, sens dubte, diversos beneficis, com superar la bretxa digital i connectar zones remotes. Tanmateix, aquest noble objectiu té un cost, tant en termes financers com en el compromís de les nostres visions celestials. Planteja una decisió crucial entre assegurar la connectivitat universal i preservar el llegat dels nostres cels foscos.

Preguntes freqüents

P: Què són els reflexos dels satèl·lits?

R: Les lluentors dels satèl·lits són llamps curts o lluentors produïts pels satèl·lits quan les superfícies planes de la seva estructura reflecteixen la llum solar cap a la Terra.

P: Com afecten els reflexos dels satèl·lits a les enquestes del cel?

R: Es poden confondre lluïments dels satèl·lits amb transitoris de curta durada, que poden conduir a la identificació errònia d'esdeveniments astronòmics genuïns. Aquesta afluència de dades falses positives dificulta la capacitat de filtrar el soroll i afecta l'èxit dels projectes de prospecció del cel.

P: Quina és la preocupació pel que fa a les constel·lacions de satèl·lits?

R: Tot i que les constel·lacions de satèl·lits, com Starlink, ofereixen avantatges en termes de connectivitat global, l'augment significatiu del nombre de satèl·lits pot provocar una contaminació lumínica més elevada durant les prospeccions del cel. Aquesta contaminació lumínica podria comprometre la qualitat de les observacions i investigacions astronòmiques.

P: Quines opcions s'han de prendre pel que fa a les constel·lacions de satèl·lits?

R: Aconseguir un equilibri entre la connectivitat universal i la preservació dels nostres cels foscos és crucial. S'han de prendre decisions pel que fa a la densitat i el disseny de les constel·lacions de satèl·lits per minimitzar el seu impacte en les observacions astronòmiques i alhora garantir un accés generalitzat a Internet.