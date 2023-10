L'Observatori del Clima de l'espai profund captura una foto espectacular de l'eclipsi solar

By

El satèl·lit Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), un esforç conjunt de la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i la Força Aèria dels EUA, va capturar recentment una fotografia notable de l'eclipsi solar "anell de foc" que va tenir lloc el dia 14 d'octubre de 2023. Aquest eclipsi va hipnotitzar milions d'observadors del cel a tot Amèrica, i la perspectiva única de DSCOVR des de gairebé 1 milió de milles de distància va proporcionar una vista impressionant.

La imatge presa per DSCOVR mostra el nostre planeta, amb els seus tons blaus vibrants, contra la gran foscor de l'espai. Tanmateix, una part important d'Amèrica del Nord sembla silenciada a causa de l'ombra fosca de la lluna. La missió principal d'aquest satèl·lit és controlar el vent solar i millorar les previsions meteorològiques espacials. A més, utilitza la càmera d'imatges policromàtiques de la Terra (EPIC) de la NASA per observar la Terra i capturar esdeveniments impressionants com el recent eclipsi solar.

Els eclipsis solars es produeixen quan la lluna s'alinea entre la Terra i el sol, bloquejant el seu disc des de la nostra perspectiva. Aquestes alineacions són relativament rares, ja que l'òrbita de la Lluna al voltant del nostre planeta està inclinada uns 5 graus en comparació amb l'òrbita de la Terra al voltant del Sol.

Durant el recent eclipsi, la lluna i el sol semblaven tenir aproximadament la mateixa mida al cel de la Terra. Tanmateix, l'òrbita el·líptica de la lluna va significar que no era capaç de cobrir completament el sol, donant lloc a un eclipsi anular o "anell de foc". En aquest tipus d'eclipsi, un anell de llum brillant envolta el disc lunar. Els que van tenir la sort d'estar dins del camí de l'anul·laritat, que tenia 130 milles d'amplada, van ser testimonis d'aquest fenomen magnífic.

A més del DSCOVR, altres satèl·lits en òrbita terrestre també van capturar imatges i vídeos de l'eclipsi mentre l'ombra de la lluna travessava els Estats Units des del sud-est.

Fonts:

- Crèdit d'imatge: Brett Tingley/Space.com/Future

- NASA

– NOAA

- Força Aèria dels EUA