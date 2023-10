El cel nocturn a l'octubre: alineacions planetàries i eclipsis

Al mes d'octubre, els observadors del cel poden esperar diversos esdeveniments celestes emocionants. Quan comença el mes, la lluna acaba de passar plena i es pot veure al costat de Júpiter, que es troba tres graus al sud. L'endemà, Urà també apareix tres graus al sud de la lluna, però la brillantor de la lluna pot fer que sigui difícil observar aquests planetes.

El 2 d'octubre al vespre, la lluna es pot trobar just al sud de les Plèiades, a aproximadament 1.1 graus de distància. A mesura que avança el mes, Pòl·lux estarà a 1.4 graus al nord de la lluna el 7 d'octubre, i Venus serà visible al cel de primera hora del matí, situat a sis graus al sud d'una lluna fina creixent el 10 d'octubre.

El 15 d'octubre marca l'arribada de l'estació d'eclipsi de tardor, començant amb un eclipsi solar anular. Durant aquest esdeveniment, la lluna no cobrirà completament el sol, donant lloc a un anell en forma d'anell al voltant de la vora del sol. Aquest eclipsi serà visible a tot l'hemisferi occidental.

Després de l'eclipsi, Mart estarà situat al costat de la Lluna el 15 d'octubre, tot i que la fina fase creixent de la Lluna pot dificultar la seva observació. El 18 d'octubre, la lluna estarà a 0.8 graus al nord d'Antares, i el 24 d'octubre, Saturn estarà a tres graus al nord, i Neptú apareixerà a 1.5 graus al nord el 25 d'octubre.

El 28 d'octubre portarà lluna plena i un altre eclipsi, però aquesta vegada només serà visible a l'hemisferi oriental. El 29 d'octubre, Júpiter i Urà tornaran a estar tres graus al sud, i el mes conclou amb les Plèiades situades a 1.1 graus al nord de la Lluna.

Mentre que Mercuri roman enfosquit pel brillant crepuscle del matí i massa a prop del sol per ser vist, Venus brilla com l'"Estrella del matí" al sud-est abans de la sortida del sol. El 10 d'octubre, la lluna creixent passarà per Venus, acompanyada de la presència de Regulus, la brillant estrella de la constel·lació de Lleó.

Pel que fa a Mart, roman massa a prop del sol per ser observable, mentre que Júpiter domina el cel nocturn, fent-se cada cop més brillant i aparent durant tota la nit. Saturn, situat alt en el cel nocturn, ofereix una meravellosa oportunitat perquè els espectadors del telescopi puguin ser testimonis de la bellesa del planeta anellat i possiblement veure algunes de les seves llunes amb el fons fosc. Urà i Júpiter també es poden veure junts dues vegades al mes, juntament amb la lluna.

Finalment, Neptú, després d'haver passat recentment l'oposició, es pot observar amb l'ajuda d'instruments òptics durant la major part de la nit. A més, la llum zodiacal, una lleugera resplendor causada per la llum solar que dispersa la pols interplanetària, es pot veure abans del crepuscle del matí de l'est durant les dues setmanes mitjanes d'octubre.

Amb aquests apassionants esdeveniments celestes que tenen lloc, els entusiastes de l'astronomia tenen un plaer aquest mes. Ja sigui presenciant alineacions planetàries, eclipsis o explorant el cel nocturn amb un telescopi, hi ha molt per descobrir i meravellar-se.

Font: James Edgar, editor de l'Observer's Handbook, Royal Astronomical Society of Canada

Definicions:

– Esdeveniments celestes: Fenòmens que ocorren al cel, com ara alineacions planetàries, eclipsis i el moviment dels cossos celestes.

– Eclipsi solar anular: un tipus d'eclipsi solar on la lluna no cobreix completament el sol, donant lloc a una forma d'anell de llum solar al voltant de la vora de la lluna.

– Oposició: L'alineació d'un planeta amb la Terra i el sol, amb la Terra situada entre els dos.

– Llum zodiacal: una lleugera resplendor en forma de con que apareix al llarg de l'eclíptica (la trajectòria del sol, la lluna i els planetes) després de la posta o abans de la sortida del sol.

– Royal Astronomical Society of Canada (RASC): organització dedicada a l'avenç i promoció de l'astronomia al Canadà.

