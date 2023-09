La captivadora entrevista de Sarah Abo amb l'astronauta Michael Collins

En una entrevista recent, la periodista Sarah Abo va tenir el privilegi de parlar amb l'astronauta Michael Collins, el pilot de la nau espacial Apollo 11 de la NASA que va portar amb èxit els primers homes a la Lluna el 1969. Tot i que noms com Neil Armstrong i Buzz Aldrin sovint s'associen amb això. missió històrica, van ser les habilitats de pilotatge de Collins les que van assegurar el seu retorn segur a la Terra.

Tot i que el propi Collins no va trepitjar la lluna, el seu increïble viatge fora del planeta va deixar una impressió duradora a Sarah. Va descriure la perspectiva de Collins com a impressionant, afirmant que quan esteu a l'espai i veieu la Terra, apareix com un petit exemplar que es pot cobrir amb el polze. Aquesta experiència serveix com a recordatori de la nostra petitesa en la immensitat de la galàxia que habitem.

Durant la seva conversa, Sarah va assenyalar que Collins semblava profundament en sintonia amb la naturalesa humana. Fins que va morir el 2021, va continuar encarnant la curiositat i el creixement personal. Collins va destacar la importància de ser curiós, desitjar aprendre més sobre els altres i fomentar la voluntat de fer preguntes i escoltar. Creia que a través d'aquesta curiositat es pot seguir creixent com a individu.

Sarah va veure la seva entrevista amb Michael Collins com una oportunitat notable. Es va inspirar en les seves idees sobre el desig humà de coneixement i comprensió. La perspectiva única de Collins com a astronauta en òrbita al voltant de la Lluna va servir com a recordatori del nostre lloc a l'univers i de la importància de la curiositat i el creixement a les nostres vides.

