Una solució ecològica per eliminar els microplàstics de l'aigua

By

Investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia de Corea (KIST) han desenvolupat un material ecològic que pot eliminar eficaçment els microplàstics de l'aigua. Els microplàstics, que són residus plàstics que amb el pas del temps es descomponen en partícules de menys de 20 μm, suposen un risc mediambiental i sanitari important. Les depuradores actuals no poden eliminar microplàstics de menys de 20 μm, per la qual cosa és necessari trobar solucions alternatives.

El Dr. Jae-Woo Choi i el seu equip del Centre de Recerca del Cicle de l'Aigua de KIST han desenvolupat un floculant sòlid basat en esquelets orgànics i metàl·lics que pot agregar nanoplàstics sota irradiació de llum visible. El material es basa en el blau de Prússia, una substància basada en marcs orgànics metàl·lics que s'ha utilitzat anteriorment per adsorbir elements radioactius de les aigües residuals.

Els investigadors van descobrir que el blau de Prússia pot agregar microplàstics de manera efectiva sota llum visible. Després van desenvolupar un material que maximitza l'eficiència d'agregació del blau de Prússia ajustant l'estructura cristal·lina. Quan el material s'irradia amb llum visible, es poden aglomerar microplàstics tan petits com 0.15 μm a una mida aproximadament 4,100 vegades més gran, cosa que facilita la seva eliminació.

En experiments, els investigadors van poder eliminar fins al 99% dels microplàstics de l'aigua utilitzant el material desenvolupat. A més, el material pot flocular microplàstics més de tres vegades el seu propi pes, superant els floculants convencionals que utilitzen ferro o alumini en unes 250 vegades.

Aquesta solució ecològica no només elimina eficaçment els microplàstics, sinó que també utilitza el blau de Prússia, que és inofensiu per al cos humà. És un floculant sòlid, que facilita la recuperació de residus a l'aigua, i utilitza la llum natural com a font d'energia, donant lloc a un procés de baix consum energètic.

Els investigadors creuen que aquesta tecnologia té un alt potencial de comercialització i es pot aplicar a rius generals, instal·lacions de tractament d'aigües residuals i plantes depuradores d'aigua. Més enllà dels microplàstics, el material també es pot utilitzar per eliminar altres contaminants dels sistemes d'aigua.

La investigació, amb el suport del Ministeri de Ciència i TIC, es va publicar l'1 d'octubre a la revista internacional Water Research.

font:

- Institut de Ciència i Tecnologia de Corea (KIST)