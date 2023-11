La importància geològica de la goethita i el seu impacte a Austràlia

By

Alguna vegada us heu preguntat per què grans parts dels paisatges d'Austràlia, especialment l'interior i els deserts, estan adornades amb tons de marró i taronja? Un dels factors clau responsables d'aquesta impressionant exhibició és la presència de goethita, un mineral de ferro que té una importància geològica, cultural i financera per a Austràlia.

La goethita, que es pronuncia ger-thahyt, és un mineral que juga un paper crucial en la nostra vida quotidiana. No només és el component principal de l'òxid, que dóna color als sòls, les roques i els paisatges australians, sinó que també és un ingredient vital en el mineral de ferro, la major exportació de productes bàsics d'Austràlia.

Però, com neix la goethita? Aquest mineral es forma quan els minerals rics en ferro es sotmeten a la meteorització i l'oxidació. Es creu que va precipitar fa uns 2.6 milions d'anys, durant una època en què l'atmosfera terrestre mancava d'oxigen. A mesura que els bacteris fotosintètics van alliberar oxigen als oceans i a l'atmosfera durant milions d'anys, va començar el procés d'oxidació. Això va conduir a la formació de formacions de ferro en bandes (BIF), roques exquisides que consisteixen en diversos minerals de ferro, incloent magnetita i hematita. Amb el temps, aquests minerals de ganga van ser substituïts per goethita, donant lloc als immensos dipòsits de goethita que es troben avui a Austràlia.

La goethita es pot descobrir en diverses formacions geològiques, inclosos dipòsits lateritics, BIF meteoritzats i fins i tot en forma de delicades estalactites i estalagmites a les coves. No obstant això, s'associa principalment amb els vasts jaciments de mineral de ferro de la conca de Hamersley a l'oest d'Austràlia, així com amb altres regions de mineral de ferro com Pilbara, Yilgarn i Middleback Ranges.

Curiosament, la goethita ha estat utilitzada pels humans durant milers d'anys. Les comunitats paleolítices van utilitzar pigments ocres grocs derivats de la goethita per crear pintures rupestres i art corporal. Avui dia, la goethita troba les seves aplicacions en una varietat d'indústries, que van des de pigments i pintures d'òxid de ferro fins a colorants alimentaris i cosmètics.

A més, la importància de la goethita va més enllà dels seus aspectes geològics i culturals. Té un paper fonamental en l'economia d'Austràlia com a principal mineral del mineral de ferro, que és crucial per a la producció d'acer. De fet, Austràlia és el major exportador mundial de mineral de ferro, generant milers de milions de dòlars en ingressos per exportació anualment. La indústria també dóna feina a un nombre important de persones, especialment a Austràlia Occidental, on al voltant de la meitat de les 130,000 persones que participen en la mineria treballen amb mineral de ferro.

A mesura que Austràlia s'esforça cap a un futur amb zero emissions netes, esdevé imprescindible explorar processos de fabricació d'acer de baixes emissions. Això implica tenir en compte les emissions produïdes quan el mineral de ferro entra en el procés d'elaboració d'acer, alhora que aprofitar la nostra experiència innovadora en processament de mineral i el potencial d'energia renovable.

En conclusió, la goethita té un paper polifacètic a Austràlia. La seva formació geològica ha donat forma als paisatges únics que veiem avui dia, la seva importància cultural es remunta a temps antics i la seva presència al mineral de ferro impulsa l'economia d'Austràlia. Entendre i aprofitar el potencial de la goethita és crucial per al creixement sostenible de diverses indústries i del país en conjunt.

Preguntes freqüents

1. Què és la goethita?

La goethita és un mineral de ferro que és el component principal de l'òxid, donant color als sòls, roques i paisatges australians.

2. Com es forma la goethita?

La goethita es forma quan els minerals rics en ferro pateixen meteorització i oxidació, normalment durant llargs períodes de temps.

3. On es troba predominantment la goethita a Austràlia?

La goethita s'associa principalment amb els vasts jaciments de mineral de ferro de la conca de Hamersley a l'oest d'Austràlia. També es pot trobar a altres regions de mineral de ferro, com ara Pilbara, Yilgarn i Middleback Ranges.

4. Quina és la importància de la goethita en l'economia australiana?

La goethita és un component important del mineral de ferro, que és la major exportació de productes bàsics d'Austràlia. La indústria del mineral de ferro contribueix significativament a l'economia del país i ofereix oportunitats d'ocupació.

5. Com s'ha utilitzat la goethita històricament i en els temps moderns?

La goethita ha estat utilitzada pels humans durant milers d'anys, especialment com a pigment per a pintures rupestres i art corporal durant l'era paleolítica. Actualment, troba aplicacions en diverses indústries, com ara pintures, cosmètics i colorants alimentaris.