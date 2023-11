Rovell i riqueses: la influència de Goethite en el paisatge i l'economia d'Austràlia

By

Sabíeu que el color marró i taronja característic de molts paisatges australians es deu a un mineral anomenat goethita? La goethita, pronunciada ger-thahyt, és un mineral de ferro que està abundantment present en sòls i sediments australians. Aquest mineral ha tingut un paper important en la configuració de la història geològica, la cultura indígena i l'economia d'Austràlia.

La goethita es forma quan els minerals rics en ferro s'oxiden i és el component principal de l'òxid. La història geològica única d'Austràlia, concretament fa uns 2.6 milions d'anys, quan l'atmosfera terrestre mancava d'oxigen, va provocar la precipitació de formacions de ferro en bandes (BIF). Durant milions d'anys, aquests BIF es van transformar i la goethita va substituir els minerals de ganga en aquestes formacions rocoses.

El doctor Erick Ramanaidou, expert en mineral de ferro i níquel lateritic, explica que els immensos jaciments de goethita d'Austràlia es remunten a aquest antic procés. La goethita s'associa principalment amb els vasts jaciments de mineral de ferro de la conca de Hamersley a l'oest d'Austràlia, però també es troba en altres regions de mineral de ferro com la Pilbara, Yilgarn i les serralades Middleback.

La goethita no només és important pel que fa a la geologia, sinó que també té un valor cultural i econòmic. Els grups indígenes d'Austràlia han estat utilitzant goethita en forma de pigment groc ocre durant milers d'anys per a pintures rupestres i art corporal. Avui dia, la goethita encara és utilitzada per diverses cultures d'arreu del món en art, cosmètics, colorants alimentaris i molt més.

A més, la goethita té un paper crucial en l'economia d'Austràlia com el principal mineral del mineral de ferro, que s'utilitza per fabricar acer. Austràlia és el major exportador de mineral de ferro del món i la indústria contribueix significativament als ingressos d'exportació del país. El 2022, Austràlia va generar 120 milions de dòlars a partir de les exportacions de mineral de ferro i la indústria dóna feina a un nombre substancial de persones.

A mesura que la demanda de mineral de ferro continua creixent, és essencial descobrir i entendre els jaciments de mineral de ferro per garantir la sostenibilitat de les exportacions de mineral de ferro d'Austràlia. A més, amb un enfocament en la reducció d'emissions, Austràlia està explorant processos de fabricació d'acer de baixes emissions per mitigar l'impacte ambiental de la producció de mineral de ferro.

En conclusió, la goethita no és només un mineral que acoloreix els paisatges d'Austràlia, sinó que forma part integral de la seva història geològica, cultura indígena i economia. La seva formació i presència en vasts jaciments de mineral de ferro han donat forma al paisatge i han contribuït significativament a la prosperitat econòmica d'Austràlia.