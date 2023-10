El segment rus de l'estació espacial internacional experimenta una fuita de refrigerant

La NASA va informar que un radiador al segment rus de l'Estació Espacial Internacional (ISS) va començar a filtrar refrigerant el 9 d'octubre, cosa que va marcar el tercer incident que implicava maquinari rus a l'estació en menys d'un any. La fuita va ser detectada per primera vegada pels controladors de vol que van observar flocs procedents d'un dels dos radiadors del mòdul Nauka, també conegut com a Mòdul de laboratori multiusos (MLM), que es va instal·lar a l'estació el juliol de 2021.

La tripulació de l'estació va confirmar visualment la filtració després de ser informada pels controladors de vol. Tot i que encara no està clar quant de refrigerant es va filtrar i durant quant de temps, la NASA va declarar que Roscosmos, l'agència espacial russa, va informar que la filtració era d'un radiador de reserva a Nauka. Aquest radiador es va instal·lar originalment al mòdul Rassvet l'any 2010 i es va transferir a Nauka a principis d'aquest any mitjançant una sèrie de passejades espacials.

Tant Roscosmos com la NASA van assegurar que el principal sistema de control tèrmic de Nauka funciona correctament i que no hi ha riscos per a l'estació ni per a la seva tripulació. Tanmateix, com a mesura de precaució, la tripulació va tancar les persianes de les finestres del segment nord-americà de l'estació per evitar la contaminació.

Aquest incident es produeix després de dues fuites de refrigerant anteriors en vehicles russos a l'ISS durant l'any passat. Al desembre, la nau espacial Soiuz MS-22 va experimentar una fuita de refrigerant, que va provocar la seva substitució per una nau Soiuz sense tripulació. Al febrer, una nau de càrrega Progress MS-21 sense tripulació també va patir una fuita de refrigerant. Roscosmos va atribuir aquestes fuites a impactes amb micrometeoroides o restes orbitals, una conclusió que els funcionaris de la NASA han acceptat.

Encara no està clar si la recent fuita de refrigerant afectarà les properes passejades espacials previstes per al segment nord-americà de l'ISS. Els astronautes de la NASA Loral O'Hara i Jasmin Moghbeli tenen previst realitzar el manteniment de l'estació i recollir mostres de ciència en una caminada espacial el 12 d'octubre, seguida d'una altra caminada espacial de manteniment el 20 d'octubre.

Fonts: NASA, Roscosmos