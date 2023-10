Els cosmonautes russos llancen un satèl·lit d'estudiants durant la caminada espacial per estudiar les veles solars

By

Els cosmonautes russos Oleg Kononenko i Nikolay Chub van llançar amb èxit el satèl·lit estudiantil "Parus-MGTU" mentre feien una caminada espacial. Com a part d'un experiment, el satèl·lit pretén investigar el moviment de les veles solars. El dispositiu de llançament, desenvolupat pels estudiants de la Universitat Tècnica Estatal de Bauman de Moscou, garanteix una trajectòria lineal per al nanosatèl·lit, proporcionant un requisit crucial per a futurs desplegaments de satèl·lit.

L'objectiu principal de la caminada espacial de Kononenko i Chub era desconnectar el bucle del radiador secundari del mòdul "Nauka" del bucle del mòdul principal. Aquesta acció va ser necessària a causa d'una filtració que es va produir el 9 d'octubre. Els cosmonautes van inspeccionar i fotografiar la ubicació no segellada, la qual cosa va permetre als especialistes de la Terra analitzar i determinar l'origen de la bretxa.

Després del desplegament del satèl·lit, els cosmonautes supervisaran el desplegament de la vela solar, esperant que els ajustos a la longitud de la vela exposada a partícules carregades solars facilitin l'empenta i les modificacions orbitals de la nau espacial.

A més de llançar el satèl·lit, Kononenko i Chub també van realitzar un experiment de radar anomenat "Napor-MiniRSA" al mòdul "Nauka". L'experiment té com a objectiu controlar la superfície de la Terra amb finalitats ambientals, d'emergència i de gestió de recursos naturals. La investigació està dirigida per la Corporació de Coets i Espai "Energia".

Durant la seva caminada espacial, si se'ls concedeix temps addicional, Kononenko i Chub substituiran les plaques de seguretat que subjecten els cables a la seva posició d'acoblament al mòdul de servei "Zvezda". Aquesta tasca crucial garanteix la correcta funcionalitat i seguretat del mòdul.

La caminada espacial va començar a les 20:49 hora de Moscou (17:49 UTC, 23:19 IST), amb l'obertura del petit mòdul de recerca "Poisk". Els cosmonautes passaran un total de 6 hores i 52 minuts fora de l'Estació Espacial Internacional. Aquesta missió en particular marca la seva primera caminada espacial des que va arribar a l'ISS el 15 de setembre de 2023, convertint-la en la sisena caminada espacial russa de l'any. Mentre Chub s'aventura fora de l'ISS per primera vegada per treballar, és la sisena caminada espacial de Kononenko.

