Una imatge sorprenent revela una nebulosa vermella brillant al cel nocturn

L'Observatori Europeu del Sud (ESO) ha presentat una fotografia impressionant d'una nebulosa vermella brillant coneguda com IC1284. Aquest núvol expansiu de pols i gas, classificat com a nebulosa d'emissió, emet llum pròpia i és el resultat de la formació estel·lar activa.

El color vermell vibrant d'IC1284 es deu a que els electrons dins dels àtoms d'hidrogen s'exciten per la radiació emesa per les estrelles joves. Com a resultat, aquests electrons alliberen energia i emeten una longitud d'ona específica de llum vermella. Els astrònoms van poder capturar aquesta imatge mitjançant l'OmegaCAM de l'ESO, una càmera de camp ampli situada al Very Large Telescope (VLT) Survey Telescope (VST) de l'Observatori Paranal de Xile.

Les nebuloses, com IC1284, consisteixen en núvols colossals de pols i gas que proporcionen el combustible necessari perquè es formin noves estrelles. A la fotografia, la resplendor vermella de l'IC1284 es veu millorada per la presència d'estrelles enlluernadores que l'envolten.

Acompanyant IC1284 hi ha dues nebuloses de reflex conegudes com NGC6589 i NGC6590, situades a la cantonada inferior dreta de la imatge. A diferència de les nebuloses d'emissió, les de reflexió estan formades per pols interestel·lar que reflecteix la llum emesa per les estrelles properes. Com a resultat, aquestes nebuloses apareixen de color blau.

La pols dins d'una nebulosa de reflex dispersa longituds d'ona més curtes i blaves de la llum de les estrelles properes, creant una resplendor captivadora i eteri. Aquest fenomen és el mateix motiu pel qual el nostre propi cel apareix blau.

Aquesta imatge recentment publicada forma part d'una iniciativa més gran anomenada VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), organitzada per l'ESO. Mitjançant l'enquesta VPHAS+, els astrònoms pretenen obtenir una comprensió més profunda del cicle de vida de les estrelles mitjançant l'estudi de nebuloses i estrelles a la llum visible.

En conclusió, la darrera fotografia de l'ESO mostra la bellesa fascinant d'IC1284, una nebulosa d'emissió vermella que captiva amb la seva presència brillant enmig de la immensitat de l'espai.

Definicions:

– Nebulosa d'emissió: núvol brillant i difús de gas ionitzat que emet la seva pròpia llum.

– Nebulosa de reflexió: Núvol de pols interestel·lar que reflecteix la llum emesa per les estrelles properes.

– VLT: Very Large Telescope, un potent telescopi operat per l'Observatori Europeu del Sud.

