SpaceX impulsa una llicència de llançament més ràpida

Resum: SpaceX està pressionant l'Administració Federal d'Aviació (FAA) per accelerar el procés de llicència de llançament. El coet Starship de la companyia està preparat per a una segona prova de vol, però està esperant l'aprovació reguladora final. SpaceX espera llançar-se durant la primera quinzena de novembre. Mentrestant, Virgin Galactic té previst volar la seva sisena missió en sis mesos el 2 de novembre. Les petites empreses de llançament estan lluitant per competir amb els baixos preus de SpaceX per a les missions Falcon 9. La posició dominant de SpaceX al mercat ha tingut un efecte "enormement esgarrifós" en la indústria del petit llançament. SpaceX ofereix oportunitats de llançament de viatges compartits per a petits satèl·lits fins a 5,500 dòlars per quilogram, un preu molt inferior al que ofereixen els vehicles de llançament petits dedicats. Tres companyies nord-americanes, SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic, han sol·licitat una ampliació del període d'aprenentatge abans que s'implementin noves regulacions federals de seguretat per a missions comercials de vols espacials humans. La moratòria de 20 anys sobre les regulacions federals expirarà l'1 de gener.

SpaceX està intensificant els seus esforços per obtenir llicències de llançament més ràpides de l'Administració Federal d'Aviació (FAA). La companyia ha completat els preparatius necessaris per a una segona prova de vol del seu coet Starship, però està esperant l'aprovació reguladora final. La data de llançament més aviat possible és ara a la primera quinzena de novembre. Virgin Galactic, per la seva banda, es prepara per a la seva sisena missió en sis mesos, prevista per al 2 de novembre.

Tanmateix, les petites empreses de llançament s'enfronten a reptes per competir amb els preus baixos de SpaceX per a les missions Falcon 9. Els executius de la indústria han afirmat que la posició dominant de SpaceX al mercat ha tingut un impacte significatiu en la indústria de llançaments petits, dificultant-los competir pel preu. Actualment, SpaceX ofereix oportunitats de llançament de viatges compartits per a satèl·lits petits fins a 5,500 dòlars per quilogram. Tot i que aquests preus han augmentat des dels 5,000 dòlars inicials per quilogram, encara es mantenen molt per sota del que ofereixen els petits vehicles de llançament.

A més, tres empreses nord-americanes, SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic, s'han unit per sol·licitar una ampliació del període d'aprenentatge abans que s'implementin les noves regulacions federals de seguretat per a missions comercials de vols espacials humans. L'actual moratòria de 20 anys sobre les regulacions federals expirarà l'1 de gener. Les empreses creuen que la indústria encara no està prou madura per adoptar noves regulacions de seguretat, i estan treballant amb la FAA i altres agències governamentals per establir una nova seguretat. marc per al transport espacial.

Fonts:

– Font 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– Font 2: Space News – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– Font 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/