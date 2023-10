Revelada la formació de la Lluna: nous coneixements dels cristalls lunars

Els científics han aconseguit una comprensió més profunda de la formació de la lluna i la seva edat a través de l'examen dels cristalls trobats en mostres de roca recollides durant la missió Apol·lo 17 el 1972. Anteriorment, es creia que la lluna es va formar fa aproximadament 4.4 milions d'anys. No obstant això, basant-se en l'anàlisi dels cristalls de zircó, els investigadors ara suggereixen que la lluna pot ser uns 40 milions d'anys més antiga del que es pensava, datant de 4.46 milions d'anys.

La hipòtesi principal de la formació lunar és l'impacte d'un objecte de la mida de Mart anomenat Theia que va xocar amb la Terra primerenca, que va alliberar roca fosa a l'espai. Aquests residus finalment es van unir per formar la lluna. Tot i que la hipòtesi és àmpliament acceptada, el moment exacte de la formació de la lluna ha estat difícil de determinar.

Els cristalls de zircó trobats al fragment de roca recollit per l'astronauta Harrison Schmitt han tingut un paper crucial en la determinació de l'edat de la lluna. Mitjançant una tècnica anomenada tomografia amb sonda atòmica, els científics van poder confirmar l'edat dels cristalls, que es van formar després de l'impacte gegant. La presència de cristalls de zircó, que se sap que són extremadament duradors, a les mostres de la Terra, Mart i la lluna destaca la seva importància per entendre la història primerenca dels cossos celestes.

La investigació realitzada per un equip de científics, liderat pel cosmoquímic Philipp Heck, ha posat llum a un altre aspecte de l'impacte de la Lluna a la Terra. La col·lisió que va formar la lluna va tenir un efecte cataclísmic a la Terra, alterant-ne la velocitat de rotació. A més, les forces gravitatòries de la Lluna han jugat un paper crucial en l'estabilització de la inclinació axial de la Terra i en alentir la seva velocitat de rotació. Aquests factors han tingut un impacte profund en el clima de la Terra i en la seva capacitat per mantenir la vida.

L'estudi no només proporciona informació valuosa sobre la formació de la lluna i la història de la Terra, sinó que també destaca la importància d'examinar els materials recollits de les missions espacials realitzades fa diverses dècades. Les tècniques analítiques avançades, com la tomografia amb sonda atòmica, han permès als científics descobrir nova informació a partir de mostres recollides durant les missions Apol·lo. La investigació i l'exploració continuades de la lluna no només milloraran la nostra comprensió del nostre veí celestial, sinó que també obriran el camí per a futures exploracions de l'espai profund.

FAQ

1. Quants anys té la lluna?

A partir de l'anàlisi dels cristalls de zircó, els científics suggereixen ara que la lluna es va formar fa aproximadament 4.46 milions d'anys, la qual cosa és uns 40 milions d'anys més antiga del que es creia anteriorment.

2. Com es va formar la lluna?

La hipòtesi principal de la formació lunar és l'impacte d'un objecte de la mida de Mart anomenat Theia que va xocar amb la Terra primerenca, que va alliberar roca fosa a l'espai. Aquests residus finalment es van unir per formar la lluna.

3. Quin paper juga la lluna en l'estabilització de la Terra?

La col·lisió que va formar la lluna va tenir un efecte cataclísmic a la Terra, alterant-ne la velocitat de rotació. Les forces gravitatòries de la Lluna han jugat un paper crucial en l'estabilització de la inclinació axial de la Terra i la ralentització de la seva velocitat de rotació, que han tingut un profund impacte en el clima de la Terra i la seva capacitat per mantenir la vida.

4. Com es va determinar l'edat i la formació de la lluna?

L'edat de la lluna es va determinar mitjançant l'anàlisi de cristalls de zircó trobats en mostres de roca recollides durant la missió Apol·lo 17. Tècniques avançades com la tomografia amb sonda atòmica van confirmar l'edat dels cristalls, proporcionant informació crucial sobre la formació de la lluna.