Reactivació dels esculls de corall amb assistència robòtica

El canvi climàtic suposa una amenaça important per als esculls de corall a nivell mundial, amb l'augment de les temperatures i l'acidificació que provoquen el blanqueig i la mort dels coralls. Els esforços tradicionals de restauració del corall s'han basat en mètodes lents i costosos, com ara el trasplantament de fragments de corall als esculls danyats. Tanmateix, la biòloga marina Taryn Foster de les illes Abrolhos a l'oest d'Austràlia està provant un nou enfocament per accelerar la reactivació dels esculls.

La Sra. Foster ha desenvolupat un sistema que consisteix a empeltar fragments de corall en petits taps i col·locar-los sobre una base modelada feta de formigó tipus pedra calcària. Aquest mètode evita anys de creixement de calcificació i permet que el corall creixi ràpidament. Fins ara, els resultats han estat prometedors, amb diferents espècies de corall que prosperen en aquest nou hàbitat.

Per accelerar encara més el procés, la Sra. Foster s'ha associat amb la firma de programari d'enginyeria Autodesk, amb seu a San Francisco. Investigadors d'Autodesk han entrenat un sistema d'intel·ligència artificial per controlar robots col·laboratius, o cobots, que treballen juntament amb humans. Aquests braços robòtics poden empeltar o enganxar fragments de corall als taps de llavors i col·locar-los a la base. Els robots són hàbils per manejar les variacions de les formes del corall i reconèixer com manejar-les.

Tanmateix, hi ha reptes per traslladar aquesta tecnologia fora del laboratori i al món real. És necessari una manipulació delicada del corall viu i humit, i cal abordar l'efecte corrosiu de l'aigua salada sobre l'electrònica. A més, cal tenir en compte l'alt cost d'aquesta tecnologia. Per ajudar a finançar el projecte, la nova empresa de la Sra. Foster, Coralmaker, té previst emetre crèdits de biodiversitat que funcionin de manera similar als crèdits de carboni, sent la indústria turística un client potencial.

Altres iniciatives per restaurar els esculls de corall inclouen la sembra de corall, on les larves de corall es cultiven en un laboratori abans de ser sembrades en esculls degradats. Els científics també estan explorant la cria de "súper corall" més resistents i tenen en compte idees radicals, com ara núvols de geoenginyeria per protegir el corall de la calor excessiva. A més, els investigadors estan utilitzant el so per avaluar la salut dels esculls i atreure peixos, amb altaveus submarins reproduint sons saludables per ajudar a la reposició dels esculls.

Tot i que no hi ha una solució única per al complex problema de la restauració dels esculls de corall, aquests enfocaments innovadors ofereixen esperança per a la supervivència i la revitalització d'aquests importants ecosistemes.

