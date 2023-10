Una visió rara: l'eclipsi solar "anell de foc" per il·luminar parts de l'oest dels Estats Units

Prepareu-vos per presenciar un fenomen celeste conegut com l'eclipsi solar "Anell de foc". El dissabte 14 d'octubre de 2023, algunes parts de l'oest dels Estats Units tindran aquest esdeveniment espectacular. Durant un eclipsi solar anular, la lluna es posicionarà davant del sol, enfosquint parcialment la seva llum i creant un anell o anell brillant. A diferència d'un eclipsi solar total on la lluna bloqueja completament el sol, la lluna no és prou gran com per enfosquir completament la llum solar durant un eclipsi anular.

L'eclipsi serà visible en àrees específiques començant per Eugene i Medford a Oregon a les 9:15. L'eclipsi serà observable a Elko, Nevada a les 9:22, i més tard al sud d'Utah. Albuquerque, Roswell, Midland, San Antonio i Corpus Christi es troben entre els altres llocs on l'eclipsi serà visible. Tanmateix, només les regions estretes d'Oregon, Texas, Mèxic, Amèrica Central, Colòmbia i el Brasil experimentaran tot l'anell de foc. La resta dels Estats Units contigus podran presenciar un eclipsi solar parcial.

Els eclipsis solars anulars són extremadament rars. L'última vegada que els Estats Units en van experimentar va ser el 20 de maig de 2012, a Texas i al sud-oest. Es preveu que el proper eclipsi solar anular es produeixi el 2046, però només petites porcions del sud d'Oregon, el nord de Califòrnia, l'extrem nord-oest de Nevada i el sud-oest d'Idaho tindran l'oportunitat de presenciar-lo.

És fonamental prendre les precaucions adequades a l'hora de veure l'eclipsi. Per evitar danys permanents als ulls, es recomana portar ulleres protectores d'eclipsi. Alternativament, podeu crear un "projector estenopeic" per observar amb seguretat una imatge del sol o buscar projeccions naturals de llum a través de les fulles dels arbres.

Viu aquest rar esdeveniment celestial i meravelleu-vos amb l'encisador eclipsi solar "Anell de foc", un espectacle que captivarà els afortunats de presenciar-lo de primera mà.

