Pròxims esdeveniments celestes per veure: eclipsi anular i eclipsi solar total

Durant els propers mesos, dos esdeveniments celestes extraordinaris captivaran els espectadors d'arreu d'Amèrica. El 14 d'octubre de 2023, hi haurà un eclipsi anular "anell de foc", seguit d'un eclipsi solar total el 8 d'abril de 2024. Tots dos esdeveniments es produiran quan la lluna passi entre la Terra i el sol, proporcionant als espectadors una visió notable. .

Tot i que l'eclipsi total de Sol crida més l'atenció a causa de la promesa de la totalitat, també hi ha un interès creixent per les zones al llarg del camí de l'eclipsi anular. El lloc web de cotxes compartits Turo ha notat un augment de les reserves de cotxes a les principals ciutats situades en el camí de l'eclipsi anular, com Oregon, Nou Mèxic i Texas. De la mateixa manera, Booking.com ha informat d'un augment de les cerques a San Antonio, Texas, la ciutat més gran dels Estats Units en el camí de l'eclipsi anular.

Durant l'eclipsi anular, que comença a la costa d'Oregon i acaba a Texas, la lluna cobrirà més del 90% de la superfície del sol, creant un efecte "anell de foc" quan es veu amb ulleres protectores. El camí de l'eclipsi continua per Amèrica Central i del Sud abans d'acabar a la posta de sol sobre l'oceà Atlàntic.

Tot i que no és tan fosc com un eclipsi solar total, l'eclipsi anular ofereix algunes observacions úniques. El professor Mark Littmann suggereix que el cel pot adoptar colors inusuals i que hi podria haver un lleuger efecte de refredament. Aquest esdeveniment serveix com a avançament de l'esperat eclipsi total de Sol del 2024, aclamat com l'epítom de la visualització de l'eclipsi.

Veure un eclipsi anular és una oportunitat poc freqüent, ja que el següent als Estats Units contigus no es produirà fins al 2046. Per a aquells que estiguin en el camí de l'eclipsi que tinguin una visió clara, veure l'"anell de foc" serveix com un recordatori captivador de el nostre lloc a l'univers.

Per als fotògrafs interessats a capturar fotografies gran angular del sol eclipsat, els parcs nacionals d'Utah, com ara el Parc Nacional Bryce Canyon i el Monument Nacional Grand-Staircase Escalante, són llocs ideals. Tanmateix, els parcs tribals navajos, com Monument Valley, estaran tancats durant l'eclipsi anular a causa de la seva importància sagrada.

A Nou Mèxic, tant Albuquerque com Roswell ofereixen excel·lents punts de vista per observar l'eclipsi anular. En aquestes ciutats, els espectadors poden viure l'esdeveniment des de gran altitud, proporcionant una perspectiva única.

Aquests propers esdeveniments celestes ofereixen una oportunitat als viatgers i als entusiastes de l'astronomia de presenciar la bellesa i la meravella de l'univers d'una manera realment notable.

Definicions:

– Eclipsi anular: Tipus d'eclipsi solar que es produeix quan la lluna cobreix el centre del sol, deixant visible un anell de llum solar al voltant de les seves vores.

– Eclipsi solar total: un tipus d'eclipsi solar on la lluna cobreix completament el sol, projectant una ombra a la Terra.

Fonts:

– CNN: https://www.cnn.com/travel/article/annular-solar-eclipse-2023-destinations/index.html