Sons de l'oceà: l'impacte de la contaminació acústica i el canvi climàtic

El món submarí sovint es percep com un lloc silenciós i tranquil. Tanmateix, aquesta noció no podria estar més lluny de la realitat. Contràriament a la creença popular, l'oceà està ple de so, des dels cants inquietants de les balenes geperudes fins a les complexes xarxes de comunicació de diverses espècies de peixos. De fet, el so viatja més ràpid i més lluny a l'aigua que a l'aire, el que el converteix en un element essencial de la vida marina.

És fascinant considerar com la nostra comprensió de l'oceà i els seus habitants ha evolucionat al llarg del temps. El 1943, l'enginyer francès Emile Gagnon i el tinent naval Jacques Cousteau van inventar l'aparell de respiració submarina autònoma (SCUBA), que va revolucionar la nostra capacitat d'explorar les profunditats del mar. Cousteau, amb els seus innovadors documentals de televisió, va tenir un paper crucial a l'hora de popularitzar i donar llum a les meravelles de la vida oceànica, tal com ho fa avui David Attenborough.

Al llarg de la història, hem vist erròniament l'oceà com un regne silenciós. Les nostres orelles, sintonitzades amb les vibracions de l'aire, lluiten per percebre el paisatge sonor submarí. El mateix Cousteau creia que el so estava absent a les profunditats. Tanmateix, ara sabem que l'oceà és una simfonia de sons, amb criatures marines que utilitzen vocalitzacions complexes per a la comunicació, la navegació i la caça.

Però com passa amb molts reptes ambientals, l'activitat humana ha alterat aquest delicat equilibri. La contaminació acústica de fonts com els motors dels vaixells, les instal·lacions de turbines eòliques i els exercicis navals ha anat augmentant constantment des de la Revolució Industrial. El brunzit constant del soroll submarí ha obligat els animals marins, com les balenes, a cridar més fort per sentir-se per sobre de la cacofonia.

Malauradament, un nou estudi de la Universitat d'Utrecht aporta notícies encara més preocupants. Els investigadors van trobar que l'escalfament dels oceans, impulsat pel canvi climàtic, està agreujant el problema de la contaminació acústica submarina. Les aigües més càlides i àcides milloren la transmissió del so a través de l'aigua, fent que l'oceà sigui encara més sorollós. El canvi climàtic també comportarà una estratificació a l'Atlàntic Nord, creant un "canal de so" que permet que el soroll viatgi més lluny.

L'impacte d'aquesta creixent contaminació acústica submarina és important i de gran abast. La vida marina depèn del so per sobreviure, des de trobar parella fins a trobar menjar i evitar els depredadors. Els paisatges sonors alterats poden interrompre aquests processos vitals, provocant un descens de la població i desequilibris dels ecosistemes.

Per protegir el delicat entorn acústic de l'oceà, és crucial reduir les fonts humanes de soroll submarí i mitigar els efectes del canvi climàtic. Les regulacions més estrictes sobre transport marítim, activitats de construcció i exercicis navals poden ajudar a minimitzar l'impacte. A més, la defensa de pràctiques sostenibles i la preservació dels hàbitats marins és essencial per preservar el paisatge sonor natural dels nostres oceans.

Així, doncs, la propera vegada que contempleu la immensitat de l'oceà, recordeu que sota la seva superfície aparentment serena hi ha un món viu de so, un món que hem d'esforçar per protegir pel bé de tots els seus habitants.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Com es va inventar l'aparell de respiració subaquàtic autònom (SCUBA)?

R: El SCUBA va ser inventat l'any 1943 per l'enginyer francès Emile Gagnon i el tinent naval Jacques Cousteau.

P: Com ha canviat la nostra comprensió del paisatge sonor de l'oceà al llarg del temps?

R: Inicialment, es creia que l'oceà estava en silenci. Tanmateix, ara sabem que el món submarí està ple d'una gamma diversa de sons, des dels cants de les balenes fins als mètodes de comunicació de diverses espècies de peixos.

P: Com afecta la contaminació acústica submarina a la vida marina?

R: La contaminació acústica altera els processos vitals de comunicació i navegació per als animals marins, provocant una possible disminució de la població i desequilibris dels ecosistemes.

P: Com contribueix el canvi climàtic a la contaminació acústica submarina?

R: L'escalfament de l'oceà i l'augment de l'acidesa, impulsats pel canvi climàtic, milloren la transmissió del so a través de l'aigua, fent que el paisatge sonor submarí sigui més fort i més pertorbador.

P: Què es pot fer per mitigar la contaminació acústica submarina?

R: La implementació de regulacions més estrictes sobre les fonts humanes de soroll submarí i prendre mesures per abordar el canvi climàtic pot ajudar a mitigar l'impacte de la contaminació acústica submarina sobre la vida marina.

Font: Universitat d'Utrecht https://www.utrechtuniversity.nl/