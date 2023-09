Evolució de les plantes: un procés gradual amb períodes d'innovació

By

Un estudi recent publicat a la revista Nature Plants ha desafiat la creença de llarga data que les plantes van evolucionar amb un esclat sobtat de canvis al començament de la seva història, de manera similar als animals. L'estudi revela que l'evolució de les plantes consisteix en períodes llargs de canvis graduals marcats per breus esclats d'innovacions a gran escala, especialment en resposta als reptes ambientals.

El coautor principal, el professor Philip Donoghue de la Universitat de Bristol, va explicar que les plantes comparteixen un avantpassat comú que es va originar al mar fa més de mil milions d'anys. Els investigadors volien provar si l'evolució de les plantes va seguir un procés lent i continu o si va tenir un esclat ràpid de canvis. Sorprenentment, l'estudi va trobar que l'evolució de les plantes era una barreja d'ambdues, amb llargs períodes de canvi gradual interromput per breus esclats d'innovació. Aquests esclats d'innovació van permetre a les plantes superar els reptes de viure en terra seca.

Per provar la seva teoria, els científics van analitzar les similituds i diferències de 248 grups de plantes, que van des de l'escuma d'estany unicel·lular fins a plantes terrestres com molses, falgueres, pins, coníferes i plantes amb flors. També van examinar 160 grups de plantes extints coneguts només pel registre fòssil.

Els investigadors van trobar que els canvis en el disseny anatòmic de les plantes es van produir juntament amb esdeveniments en què es va duplicar tota la composició genètica cel·lular. A més, els principals polsos de l'evolució anatòmica de les plantes es van associar amb el repte de viure i reproduir-se en ambients cada cop més secs a mesura que les plantes van passar del mar a la terra.

L'estudi no només proporciona nous coneixements sobre com van evolucionar les plantes durant els darrers mil milions d'anys, sinó que també suggereix que el patró d'esclats episòdics d'innovació és un model general per a la vida multicel·lular complexa, vista també en animals i fongs.

En general, aquesta investigació ofereix una comprensió revisada de l'evolució de les plantes, demostrant que és un procés gradual amb períodes intermitents d'innovació a gran escala en resposta als reptes ambientals.

