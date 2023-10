Els científics reconstrueixen la cara del fòssil clau en el gran simi i l'evolució humana

By

Científics del Museu Americà d'Història Natural, el Brooklyn College i l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont han reconstruït amb èxit la cara de Pierolapithecus catalaunicus, un fòssil important en l'estudi dels grans simis i de l'evolució humana.

Pierolapithecus catalaunicus, una espècie que va viure fa uns 12 milions d'anys, és crucial per entendre la naturalesa del mosaic de l'evolució dels homínids. És una de les poques espècies conegudes a partir d'un crani i un esquelet parcial ben conservats, proporcionant informació valuosa sobre la seva col·locació a l'arbre genealògic dels homínids i la seva biologia.

La comprensió prèvia de Pierolapithecus va suggerir que tenia un pla corporal vertical abans de desenvolupar adaptacions per penjar-se i moure's entre les branques dels arbres. Tanmateix, a causa dels danys al crani, els debats sobre la seva posició evolutiva han persistit.

Per respondre a aquestes preguntes, els científics van utilitzar TC per reconstruir virtualment el crani de Pierolapithecus i el van comparar amb altres espècies de primats. També van modelar l'evolució de les característiques clau de l'estructura facial dels simis. Les seves troballes van revelar que Pierolapithecus comparteix similituds en la forma i la mida general de la cara amb els grans simis fossilitzats i vius, però també posseeix trets facials diferents que no es troben en altres simis del Miocè mitjà.

Els resultats donen suport a la idea que Pierolapithecus representa un dels primers membres del gran simi i la família humana. El modelatge evolutiu va demostrar que el crani de Pierolapithecus s'acosta en forma i mida a la forma ancestral de la qual van evolucionar els grans simis vius i els humans. Les troballes també suggereixen que els gibons i els siamangs, els "simis menors", han patit una reducció de mida en comparació amb els seus avantpassats.

Aquest estudi posa l'accent en la importància de reconstruir i analitzar fòssils ben conservats per entendre millor l'evolució dels grans simis i dels humans. En obtenir informació sobre la biologia i les característiques físiques d'espècies antigues com Pierolapithecus, els científics poden perfeccionar encara més la nostra comprensió de la nostra pròpia història evolutiva.

