Els investigadors desenvolupen nanoribs de fòsfor aliats amb arsènic per millorar el rendiment del dispositiu

Els investigadors de la University College London (UCL) han fet un gran avenç en el camp dels nanomaterials. Han desenvolupat cintes d'un àtom de gruix compostes de fòsfor aliat amb arsènic, que tenen el potencial de millorar molt el rendiment de diversos dispositius, com ara bateries, supercondensadors i cèl·lules solars.

Els nanoribs de fòsfor van ser descoberts per primera vegada per l'equip de la UCL el 2019. Des de llavors, han estat aclamats com un "material meravellós" amb el potencial de revolucionar una àmplia gamma d'aplicacions. Tanmateix, els materials de fòsfor pur tenen una conductivitat limitada, cosa que restringeix el seu ús en determinats dispositius.

En el seu darrer estudi publicat al Journal of the American Chemical Society, els investigadors van trobar que, afegint petites quantitats d'arsènic als nanoribons de fòsfor, van poder millorar significativament la seva conductivitat a temperatures superiors als -140 °C. Aquest avenç no només va conservar les propietats útils de les cintes només de fòsfor, sinó que també va obrir noves possibilitats per a l'emmagatzematge d'energia, detectors d'infraroig proper utilitzats en medicina i fins i tot la informàtica quàntica.

L'equip d'investigació creu que la mateixa tècnica es podria aplicar per crear aliatges que combinen fòsfor amb altres elements com el seleni o el germani. Aquesta versatilitat en l'aliatge obre un món de possibilitats per controlar les propietats d'aquests nanomaterials i ampliar les seves aplicacions potencials.

El procés de producció d'aquests nanobossos d'arsènic-fòsfor consisteix a barrejar cristalls formats a partir de làmines de fòsfor i arsènic amb liti dissolt en amoníac líquid. Aquesta mescla experimenta una sèrie de reaccions químiques, donant lloc a la formació de cintes amb unes poques capes d'alçada, diversos micròmetres de llarg i desenes de nanòmetres d'amplada. Una de les característiques clau d'aquests nanoribons és la seva alta "mobilitat de forats", que millora l'eficiència del flux de corrent elèctric.

Els investigadors preveuen que aquests nanoribs es podrien produir a escala en forma líquida, fent-los rendibles i adequats per a una àmplia gamma d'aplicacions. El seu increïble potencial per millorar el rendiment dels dispositius en els camps de l'emmagatzematge d'energia i l'energia solar podria obrir el camí per a avenços significatius en les tecnologies renovables.

FAQ

Què són els nanobossos de fòsfor?

Els nanoribs de fòsfor són cintes d'un àtom de gruix compostes per àtoms de fòsfor. Tenen propietats úniques que els fan atractius per a diverses aplicacions, com ara l'emmagatzematge d'energia i les cèl·lules solars.

Com milloren el rendiment del dispositiu els nanobossos de fòsfor aliat amb arsènic?

En afegir petites quantitats d'arsènic als nanobossos de fòsfor, la seva conductivitat es millora significativament. Aquesta millora permet un millor emmagatzematge d'energia a les bateries, una major eficiència en les cèl·lules solars i aplicacions potencials en informàtica quàntica i detectors mèdics.

Es poden combinar nanoribs de fòsfor amb altres elements?

Sí, els investigadors creuen que els nanoribs de fòsfor es poden aliar amb altres elements com el seleni o el germani per millorar encara més les seves propietats i ampliar les seves aplicacions potencials.

Quin és el procés de producció de nanobossos de fòsfor aliats amb arsènic?

El procés de producció consisteix a barrejar cristalls formats a partir de làmines de fòsfor i arsènic amb liti dissolt en amoníac líquid. Aquesta mescla experimenta reaccions químiques per formar nanoribs que es poden aplicar en diversos dispositius.