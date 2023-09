El nou descobriment revela pistes per trobar diamants rosats

Un nou estudi d'investigadors de la Universitat de Curtin a Austràlia ha identificat un tercer ingredient necessari per a la formació de diamants rosats a la superfície de la Terra. L'estudi es va centrar en les roques riques en diamants dels volcans Argyle d'Austràlia Occidental, utilitzant raigs làser per analitzar-ne la composició. Les troballes suggereixen que, a més del carboni i les forces de les plaques tectòniques que xoquen, la presència de diamants rosats requereix continents que es van estirar durant la ruptura continental fa centenars de milions d'anys.

El descobriment d'aquest ingredient que falta podria tenir implicacions importants per a la recerca global de nous dipòsits de diamants rosats. L'investigador principal, el Dr. Hugo Olierook, va explicar que quan les masses terrestres s'estiren, es creen buits a l'escorça terrestre, la qual cosa permet que el magma portador de diamants pugi a la superfície. La regió d'Argyle, on es va dur a terme l'estudi, es va formar com a resultat de la ruptura d'un antic supercontinent.

El doctor Olierook va explicar, a més, que la col·lisió de masses terrestres crea una àrea danyada o "cicatriu" que mai es curarà completament, i és dins d'aquestes regions amb cicatrius on es poden trobar diamants rosats. Va esmentar que, sempre que hi hagi carboni profund, col·lisió continental i estirament, és possible que es puguin descobrir noves fonts de diamants rosats.

Malgrat aquest apassionant descobriment, localitzar nous dipòsits de diamants roses no estarà exempt de reptes. La majoria dels dipòsits de diamants s'han trobat històricament al mig dels continents antics, on els volcans hostes estan exposats a la superfície. La regió d'Argyle, en canvi, està situada a la sutura de dos continents antics, que sovint estan coberts per sorra i terra. Això vol dir que hi ha la possibilitat que hi hagi volcans que porten diamants rosats no descoberts, inclòs a Austràlia.

La investigació, que s'ha publicat a la revista Nature Communications, no només il·lumina els processos geològics darrere de la formació de diamants roses, sinó que també proporciona informació valuosa per a la indústria del diamant. Els diamants roses són joies rares i molt cobejades, ja que el volcà Argyle ha produït més del 90% del subministrament mundial. Comprendre les condicions necessàries per a la seva formació pot guiar els futurs esforços d'exploració i potencialment conduir al descobriment de noves fonts d'aquestes pedres precioses.

Fonts:

– “S'ha trobat la font més gran del món de diamants rosats” – Nature Communications