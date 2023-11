Una nova investigació aprofita els ninjas de la natura per protegir els kiwis i les abelles

Els científics de Kiwi estan explorant una solució innovadora per combatre patògens perillosos en el sector agrícola mitjançant l'ús dels ninjas de la natura: biocontrols de fags. El terme "ninjas de la natura" va ser encunyat per la doctora Heather Hendrickson, professora sènior de la Universitat de Canterbury, per descriure els virus que ataquen específicament els bacteris nocius sense perjudicar els beneficiosos. A diferència dels antibiòtics que sovint tenen un ampli espectre d'activitat, els fags tenen un rang d'hostes limitat, cosa que els fa altament orientats i eficaços per combatre els patògens.

En un esforç pioner, l'equip de recerca interdisciplinari del Dr. Hendrickson ha rebut 8.9 milions de dòlars del Fons d'Empresa, Innovació i Ocupació del 2023 per desenvolupar "cóctels" de fags per fer front als patògens agrícoles clau. Les iniciatives se centren principalment en la lluita contra el cancre de la vinya del kiwi (Psa) i el virus American Foulbrood que afecta les abelles.

L'avantatge d'utilitzar fags rau en la seva capacitat d'infectar específicament patògens dirigits alhora que estalvien altres microorganismes essencials per a la salut de l'organisme. Per exemple, si s'administra un fag a una abella, atacaria directament el patogen específic sense afectar els bacteris intestinals beneficiosos de l'abella. Aquest mecanisme d'orientació de precisió minimitza el risc de pertorbar la salut general de l'organisme que es protegeix.

L'aprofitament del biocontrol dels fags té implicacions importants per al sector agrícola de Nova Zelanda. Mitjançant el desenvolupament de solucions de fags a mida, els investigadors esperen millorar la productivitat i la seguretat a la indústria alimentària alhora que promouen la consciència ambiental. A més, el projecte pretén reforçar la bioindústria manufacturera, creant llocs de treball altament qualificats i facilitant l'accés als mercats globals.

La col·laboració de recerca inclou institucions estimades com la Universitat d'Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd i Apiculture New Zealand. Les perspectives indígenes, dirigides per científics i investigadors maorís, proporcionen una valuosa informació sobre les implicacions del projecte per al taiao (medi ambient), sobretot tenint en compte la prevalença d'empreses dirigides per maories al sector primari.

La visió a llarg termini d'aquest esforç s'estén més enllà del sector agrícola. El Dr. Hendrickson creu que mitjançant l'establiment de la infraestructura i l'experiència necessària per utilitzar de manera segura els fags en l'agricultura, la plataforma es pot ampliar per abordar les amenaces emergents a la producció d'aliments i fins i tot dirigir-se a patògens humans mèdicament rellevants. Aquesta investigació obre possibilitats interessants per al futur del control de malalties i la bioseguretat en diverses indústries.

El projecte ja ha rebut el suport de les parts interessades, inclosos els apicultors que generosament van proporcionar mostres de sòl. Com a mostra d'agraïment, els investigadors van batejar els fags descoberts amb el nom dels col·laboradors, i alguns van rebre el nom de figures conegudes com Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield i fins i tot els propis apicultors.

Mitjançant l'aprofitament del poder dels ninjas de la natura, Nova Zelanda està ben posicionada per revolucionar el control de malalties a l'agricultura, protegir ecosistemes vitals i, potencialment, obrir el camí per a nous enfocaments per combatre els patògens humans.

FAQ

Què són els biocontrols de fags?

Els biocontrols de fags són virus que s'adrecen i ataquen específicament els bacteris nocius dels organismes, oferint un enfocament molt específic per al control de malalties.

En què es diferencien els fags dels antibiòtics?

A diferència dels antibiòtics, que poden danyar tant bacteris nocius com beneficiosos, els fags tenen un rang d'hostes limitat, cosa que els permet dirigir-se a patògens específics sense afectar els microorganismes beneficiosos.

A quins patògens es dirigeixen els investigadors?

La investigació se centra principalment en la lluita contra el cancre de la vinya del kiwi (Psa) i el virus American Foulbrood (AFB), que suposa una amenaça per a les abelles.

Quin és l'impacte potencial d'aquesta investigació?

La investigació té el potencial de millorar la productivitat i la seguretat en el sector agrícola alhora que reforça la bioindústria manufacturera, crea llocs de treball altament qualificats i facilita l'accés a mercats globals conscients del medi ambient. A més, aquesta investigació pot tenir implicacions per combatre les amenaces emergents en la producció d'aliments i, fins i tot, dirigir-se als patògens humans.

Qui participa en la col·laboració de recerca?

La col·laboració inclou investigadors de la Universitat de Canterbury, la Universitat d'Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd i Apiculture New Zealand. Els científics i investigadors maorís també ofereixen valuoses perspectives indígenes.