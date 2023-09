Explorant les profunditats de la serra d'Atapuerca

Un estudi geològic recent realitzat per Josep M. Parés i el seu equip del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ha aprofundit en el subsòl de la serra d'Atapuerca a Espanya. L'estudi, publicat a la revista Marine and Petroleum Geology, tenia com a objectiu entendre l'estructura profunda de la zona i les seves connexions geològiques.

La investigació va revelar que els materials presents sota la superfície són les calcàries que es veuen al llarg de la serra d'Atapuerca. Aquests materials són només la "punta de l'iceberg" d'una estructura subterrània molt més gran que s'estén per més de 5 km d'amplada. Aquesta estructura es va formar per la presència de materials tous, concretament lutites i evaporites triàsiques, que permetien el moviment dels estrats.

L'estudi també va donar llum a l'ordenació geològica de la serra d'Atapuerca. Tradicionalment descrit com un anticlinal, el treball geològic va demostrar que aquesta estructura va més enllà d'una profunditat de 1,000 m. A aquesta profunditat, els estrats mesozoics descansen sobre un basament paleozoic, que és rígid i cristal·lí. Els resultats indiquen que el plegament dels estrats va ser possible per l'existència de materials específics que actuen com a lubricants o nivells de despreniment, permetent que els estrats llisquin sobre el soterrani rígid. En el cas de la Conca del Duero, el nivell de despreniment està format per materials del període triàsic, que són mecànicament febles i faciliten el moviment i el plegament dels estrats superposats.

Les conclusions d'aquest estudi proporcionen una valuosa informació sobre l'estructura profunda de la serra d'Atapuerca i les seves connexions geològiques. Entendre la geologia del subsòl d'aquesta regió és essencial per a més investigacions sobre la seva història geològica i les possibles implicacions per a l'evolució humana.

