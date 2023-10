Els investigadors descobreixen la causa del terratrèmol més gran de Mart

Investigadors de la Universitat d'Oxford han identificat la causa del terratrèmol de Mart més gran mai registrat. Contràriament a les creences inicials, el terratrèmol de magnitud 4.7, anomenat S1222a, no es va desencadenar per un impacte de meteorit, sinó per una activitat tectònica important dins de l'escorça de Mart. L'esdeveniment, que va durar almenys sis hores, va ser detectat pel dispositiu d'aterratge InSight de la NASA el 4 de maig de 2022.

Per investigar la causa del terratrèmol, el doctor Benjamin Fernando, l'investigador principal, va col·laborar amb diverses agències espacials, com ara l'Agència Espacial Europea, l'Agència Espacial Nacional Xinesa, l'Organització d'Investigació Espacial de l'Índia i l'Agència Espacial dels Emirats Àrabs Units. Aquest esforç conjunt va permetre a l'equip analitzar dades de múltiples satèl·lits que orbiten Mart, que cobreixen una àmplia superfície de 144 milions de km2.

Malgrat la similitud del terratrèmol amb els anteriors provocats per impactes de meteoroides, l'equip d'investigació no va trobar cap evidència d'un cràter nou després de mesos de recerca. Això els va portar a concloure que el terratrèmol va ser el resultat de l'alliberament d'estrès dins de l'escorça de Mart, en lloc d'un impacte extern.

El doctor Fernando va explicar que l'estrès dins de l'escorça de Mart és el resultat de milers de milions d'anys d'evolució, incloent-hi les taxes de refredament i contracció diferencials de diferents parts del planeta. Tot i que les causes dels diferents nivells d'estrès encara no estan clares, els resultats d'aquest estudi contribueixen a més investigacions. Comprendre aquests patrons d'estrès pot ser crucial per determinar les ubicacions adequades per a futurs assentaments humans a Mart.

L'esforç col·laboratiu d'aquest projecte que implica múltiples missions espacials ha estat aclamat com un model per a col·laboracions internacionals d'èxit en l'exploració de l'espai profund. Les troballes aporten llum sobre la dinàmica geològica única de Mart i marquen un pas important cap a desvelar els misteris del planeta vermell.

