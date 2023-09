La sorra pot fluir costa amunt, descobreixen els enginyers de la Universitat de Lehigh

Els investigadors d'enginyeria de la Universitat de Lehigh han fet un descobriment sorprenent: la sorra pot fluir cap amunt. Les troballes de l'equip, publicades a la revista Nature Communications, revelen que quan s'aplica un parell i una força atractiva a cada gra de sorra, les partícules poden fluir cap amunt, amunt de parets i escales amunt i avall. Aquest fenomen molt inusual té implicacions importants per a una àmplia gamma d'aplicacions, des de la sanitat fins al transport de materials i l'agricultura.

El descobriment va ser realitzat per James Gilchrist, professor d'Enginyeria Química i Biomolecular de Ruth H. i Sam Madrid al PC Rossin College of Engineering de Lehigh, i el seu equip. Van utilitzar equacions que descriuen el flux de materials granulars per demostrar que les partícules fluïen cap amunt com un material granular.

El doctor Samuel Wilson-Whitford, l'autor principal del document, va ensopegar amb aquest descobriment per accident mentre investigava la microencapsulació. Es va adonar que quan va fer girar un imant sota un vial de partícules de polímer recobertes d'òxid de ferro anomenades microrollers, els grans de sorra van començar a moure's cap amunt.

Els investigadors van trobar que l'aplicació d'un parell de torsió als microrollers amb imants va fer que cada partícula girés, creant doblets temporals que es van formar i es van trencar ràpidament. Aquesta cohesió va generar un angle de repòs negatiu a causa d'un coeficient de fricció negatiu, permetent que les partícules de sorra flueixin cap amunt.

L'augment de la força magnètica va augmentar la cohesió de les partícules de sorra, donant-los més tracció i la capacitat de moure's més ràpid. El moviment col·lectiu i la capacitat de les partícules per enganxar-se les unes a les altres els va permetre realitzar accions contraintuïtives, com ara pujar per parets i pujar escales. Els investigadors estan explorant ara l'ús de microrollers per escalar obstacles, que podrien tenir aplicacions potencials en microrobòtica i assistència sanitària.

Aquest descobriment innovador obre noves vies d'investigació i aplicacions de materials granulars. L'equip de la Universitat de Lehigh té previst continuar estudiant els microrollers i explorant el seu ús en diversos camps. Ja estan investigant aplicacions de mescla, segregació i moviment d'objectes. A més, estan explorant l'ús de microrollers per subministrar nutrients a través de materials porosos.

Les implicacions de la sorra que flueix cap amunt són vastes, i aquest descobriment té el potencial de revolucionar les indústries i les tecnologies. L'equip d'investigació està emocionat de continuar els seus experiments i preveu publicar diversos articles sobre el tema en un futur proper.

Font: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1