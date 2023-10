L'Escola de Sostenibilitat Doerr llança Mineral-X: Avançant la indústria minera cap a l'energia neta

La Doerr School of Sustainability va celebrar recentment un simposi de llançament de Mineral-X, un programa d'afiliats innovador centrat en la innovació tecnològica, la representació de la comunitat i la gestió per tal d'aconseguir una cadena de subministrament mineral resistent per a energia renovable neta. Líders d'empreses mineres, empreses de capital de risc, acadèmics, funcionaris del govern i representants de Zàmbia es van reunir al simposi per discutir maneres de millorar la indústria minera crítica tant des de les perspectives socials com tècniques.

Mineral-X, amb un finançament proper al milió de dòlars, té com a objectiu reinventar l'exploració mineral més enllà de la ciència, defensant la gestió ambiental i la representació de la comunitat. El programa adopta un enfocament holístic per millorar la indústria minera durant la transició dels combustibles fòssils. Això inclou el desenvolupament de mètodes més eficients i ecològics per trobar i extreure minerals crítics, així com millorar la participació de la comunitat i oferir assistència educativa.

Una de les iniciatives bàsiques de Mineral-X consisteix en l'ús d'eines d'intel·ligència artificial (IA) per analitzar dades geològiques i localitzar amb precisió dipòsits minerals subsuperficials d'alt grau. Amb la creixent demanda de minerals crítics com el coure, el níquel, el liti i el cobalt en la producció de vehicles elèctrics, aquesta investigació és crucial per garantir una cadena de subministrament sostenible.

El programa ha obtingut el suport de les principals empreses mineres com KoBold Metals i Rio Tinto, així com de Bidra, una empresa de capital risc centrada en la sostenibilitat. És important destacar que Mineral-X està totalment lliure de fons de combustibles fòssils, tal com va aclarir David Zhen Yin, director del programa i científic investigador.

Mitjançant l'aprofitament de la IA i les dades geològiques, Mineral-X pretén minimitzar la destrucció de terres associada a la mineria. Els dipòsits d'alt grau es poden extreure amb menys necessitat de pertorbacions extensives del terreny i fins i tot es poden desenvolupar sota terra. Aquest enfocament no només protegeix el medi ambient sinó que també redueix els costos i el temps necessari per a l'exploració i extracció.

A més, Mineral-X participa activament amb les comunitats mineres de Zàmbia. Sofia Mantilla Salas, Ph.D. estudiant implicat en la divulgació social, està treballant estretament amb les comunitats locals per garantir la seva participació activa i associació en els processos d'exploració i extracció de minerals. El programa també col·labora amb universitats de Zàmbia per equipar els enginyers de mines amb les habilitats necessàries per competir amb enginyers estrangers.

El llançament de Mineral-X i el seu compromís amb la promoció de la sostenibilitat a la indústria minera suposa un avenç significatiu cap a l'aconseguiment d'energies renovables netes. Mitjançant aquesta iniciativa, la Doerr School of Sustainability lidera el camí cap a una cadena de subministrament de minerals resistent per a un futur més verd.

