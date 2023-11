Els investigadors descobreixen una nova bacteriocina amb potencial per combatre els bacteris resistents als antibiòtics

Les infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics s'estan convertint en una preocupació global important. Per abordar aquest problema creixent, els investigadors de Tromsø han fet un descobriment innovador: una nova bacteriocina que es troba en un bacteri comú de la pell. Aquesta bacteriocina és prometedora per inhibir el creixement de bacteris resistents als antibiòtics que sovint són responsables de malalties difícils de tractar.

L'augment de la resistència als antibiòtics és un problema urgent, ja que fa que molts antibiòtics existents siguin ineficaços. Sense tractaments efectius, les malalties comunes poden arribar a posar en perill la vida. Sorprenentment, més d'un milió de persones perden la vida cada any a causa de la resistència als antibiòtics.

Per combatre aquest repte, el grup de recerca per a la salut infantil i juvenil de la UiT La Universitat Àrtica de Noruega ha estat investigant substàncies produïdes per bacteris que poden inhibir el creixement de bacteris competidors. Aquestes substàncies es coneixen com a bacteriocines. A través del seu ampli treball, els investigadors han identificat una nova bacteriocina en un bacteri comú de la pell. Aquesta bacteriocina recentment descoberta, anomenada Romsacin pel nom sami de Tromsø, té el potencial de combatre els bacteris resistents als antibiòtics que no responen als tractaments convencionals.

Tot i que el descobriment de Romsacin és emocionant, la investigadora Runa Wolden adverteix que encara queda molt camí per recórrer abans que es pugui convertir en un medicament viable. El desenvolupament de nous antibiòtics a partir de substàncies prometedores com Romsacin és un procés llarg i costós que pot trigar entre 10 i 20 anys. Abans que un nou antibiòtic es pugui utilitzar com a medicament, calen proves exhaustives de seguretat i eficàcia. L'equip de recerca també ha de navegar per processos burocràtics i estratègies de màrqueting.

La bacteriocina Romsacina és produïda per un bacteri anomenat Staphylococcus haemolyticus. Tanmateix, és important tenir en compte que la bacteriocina no és produïda per totes les soques de S. haemolyticus; més aviat, només està present en un dels 174 aïllats disponibles per als investigadors. Aquesta troballa inesperada s'afegeix a l'emoció i la intriga que envolten aquest descobriment.

Tot i que encara queda molt per aprendre sobre com funciona Romsacin en humans, els investigadors tenen esperança sobre el seu potencial com a nova arma contra els bacteris resistents als antibiòtics. El descobriment d'aquesta bacteriocina mostra la importància de la investigació en curs en el camp del desenvolupament d'antibiòtics. Amb més estudis i desenvolupament, Romsacin podria proporcionar una solució molt necessària per combatre l'amenaça global de la resistència als antibiòtics.

FAQ

Què és la resistència als antibiòtics?

La resistència als antibiòtics es produeix quan els bacteris evolucionen i desenvolupen mecanismes per suportar els efectes dels antibiòtics. Això significa que els antibiòtics que abans eren efectius per matar o inhibir el creixement de bacteris es tornen ineficaços, dificultant el tractament de les infeccions.

Per què és significatiu el descobriment de Romsacin?

Romsacin és una bacteriocina recentment descoberta que es troba en un bacteri comú de la pell. S'ha mostrat prometedor per inhibir el creixement de bacteris resistents als antibiòtics, que sovint són responsables de malalties difícils de tractar. Aquest descobriment ofereix potencial per al desenvolupament d'un nou medicament per combatre les infeccions que actualment no tenen cap tractament efectiu.

Què és una bacteriocina?

Les bacteriocines són substàncies produïdes per bacteris que poden inhibir el creixement de bacteris competidors. Es consideren una alternativa potencial als antibiòtics en la lluita contra les infeccions bacterianes.

Quin és el següent pas per a Romsacin?

Abans que Romsacin es pugui utilitzar com a medicament, cal fer proves exhaustives per garantir la seva seguretat i eficàcia en humans. A més, el procés de desenvolupament pot implicar navegar per procediments burocràtics i estratègies de màrqueting. Pot passar molts anys abans que Romsacin es converteixi en una opció de tractament viable. Tanmateix, aquest descobriment representa un pas endavant prometedor en la recerca de nous antibiòtics per combatre els bacteris resistents als antibiòtics.