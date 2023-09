Els científics del MIT utilitzen el concepte de cancel·lació de soroll per millorar la coherència en sistemes quàntics

Els investigadors del MIT han fet un avenç significatiu en l'ampliació dels temps de coherència dels bits quàntics (qubits), un pas crucial en el desenvolupament de dispositius quàntics com sensors quàntics i giroscopis. L'equip, dirigit per Ju Li i Paola Cappellaro, va utilitzar un concepte inspirat en auriculars amb cancel·lació de soroll per millorar la coherència dels qubits de gir nuclear. En caracteritzar el soroll causat per la calor, els investigadors van poder implementar una tècnica de "eco desequilibrat" que augmentava els temps de coherència des de 150 microsegons fins a 3 mil·lisegons.

L'enfocament utilitzat per l'equip va implicar comprendre i cancel·lar fonts específiques de soroll, de manera similar a com els auriculars amb cancel·lació de soroll eliminen els sons no desitjats. Aquest mètode té el potencial de millorar molt els temps de coherència dels sistemes quàntics. Guoqing Wang, el primer autor de l'estudi, creu que es podrien aconseguir temps de coherència encara més llargs explorant i mitigant altres fonts de soroll.

S'espera que els resultats de l'estudi tinguin un impacte significatiu en el desenvolupament de dispositius quàntics. Dmitry Budker, líder de la secció de matèria-antimatèria de l'Institut Helmholtz de Mainz, elogia l'enfocament innovador de l'equip i creu que es pot implementar fàcilment en aplicacions pràctiques. Gregory Fuchs, professor de la Universitat de Cornell, també destaca la utilitat de la investigació per permetre conjunts de spin nuclear de llarga vida per a diverses aplicacions.

Els experiments realitzats pels investigadors es van centrar en un gran conjunt de centres de vacants de nitrogen (centres NV) al diamant, que són candidats ideals per a sensors quàntics i altres tecnologies quàntiques. El repte consistia a trobar una manera de sincronitzar els rellotges dels milers de milions de centres de NV per aconseguir una coherència millorada. L'objectiu és utilitzar diversos rellotges alhora que es preserva la coherència de fase per retenir la informació quàntica durant períodes més llargs.

Aquesta investigació innovadora obre noves possibilitats per al camp de la computació quàntica i obre el camí per al desenvolupament de dispositius quàntics més eficients i fiables.

Fonts:

– Grup d'Enginyeria Quàntica del MIT

- Notícies del MIT