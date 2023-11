Aconseguint la sostenibilitat: procés de reciclatge innovador de policarbonats de base biològica

Els residus plàstics s'han convertit en una gran preocupació per al nostre medi ambient, fet que va impulsar la Unió Europea a implementar mesures per reduir la presència de microplàstics en un 30%. El reciclatge de plàstics es veu com una solució viable per combatre aquest problema. Investigadors de l'Institut d'Investigació Química de Catalunya (ICIQ) han desenvolupat recentment un procés nou i sostenible per reciclar policarbonats de base biològica, un tipus de plàstic que s'utilitza sovint en aplicacions mèdiques, de construcció i automoció.

Convencionalment, els plàstics es fan a partir de polímers, que són molècules grans formades per la unió de molècules més petites anomenades monòmers. El procés de reciclatge ideal implicaria la degradació controlada dels polímers en productes més petits i la seva posterior repolimerització en plàstics funcionals. L'equip de l'ICIQ es va centrar a desenvolupar un procés circular per despolimeritzar i repolimeritzar policarbonats, utilitzant el catalitzador TBD (triazabiciclodecè).

Aquest enfocament innovador ofereix diversos avantatges. En primer lloc, contribueix a una economia circular més sostenible minimitzant l'ús de productes químics. A més, l'estudi utilitza un policarbonat de base biològic derivat del limonè i el diòxid de carboni, cosa que el converteix en una alternativa viable als materials a base d'oli. Tot i que aquest policarbonat específic té una biodegradabilitat extremadament baixa, l'enfocament catalític presentat en aquesta investigació accelera exponencialment el procés de degradació, fent-lo comercialment viable per al seu reciclatge.

La importància d'aquest descobriment rau en la seva potencial aplicació en materials adhesius i de recobriment com a alternativa als productes a base d'oli. L'ICIQ ja ha presentat una patent per a l'ús de policarbonat de limonè en aquestes aplicacions específiques. El nou procés de reciclatge millora el valor i el potencial del policarbonat de base biològica, ja que ofereix una fàcil reciclabilitat en condicions pràctiques.

La col·laboració entre el grup d'investigació experimental liderat pel Prof. Arjan Kleij, l'equip computacional del Prof. Carles Bo, i les activitats de desenvolupament de polímers al departament de KTT de l'ICIQ, dirigit pel Dr. Fernando Bravo, és una prova del poder de la cooperació interdisciplinària. en recerca. En combinar coneixements i enfocaments diversos, aquesta col·laboració aborda els reptes de manera integral i innovadora, donant lloc al desenvolupament de solucions efectives.

En conclusió, el procés de reciclatge sostenible de policarbonats de base biològica presentat per ICIQ suposa un pas important cap a aconseguir un enfocament més respectuós amb el medi ambient dels plàstics. Aquest mètode innovador no només aborda el problema urgent de l'acumulació de residus plàstics, sinó que també desbloqueja el potencial dels materials de base biològica en diverses indústries. Mitjançant la investigació i la col·laboració contínues, podem avançar encara més cap a un futur més sostenible.

FAQ:

P: Quin és l'objectiu d'aquesta investigació?

R: L'objectiu és desenvolupar un procés sostenible per al reciclatge de policarbonats de base biològica, un tipus de plàstic.

P: Com funciona el procés de reciclatge?

R: El procés implica despolimeritzar i repolimeritzar policarbonats mitjançant un catalitzador anomenat TBD.

P: Quins avantatges té aquest procés de reciclatge?

R: El procés contribueix a una economia circular més sostenible minimitzant l'ús de productes químics i ofereix una fàcil reciclabilitat en condicions pràctiques.

P: Quina és l'aplicació potencial del policarbonat reciclat?

R: El policarbonat reciclat es pot utilitzar en materials adhesius i de recobriment com a alternativa als productes a base d'oli.

P: Quina importància té la col·laboració entre els grups de recerca?

R: La col·laboració permet la integració de coneixements i enfocaments diversos, donant lloc a solucions integrals i innovadores.