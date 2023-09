El dispositiu òptic ofereix una eliminació segura de patògens a les superfícies

Investigadors de la Universitat d'Osaka han desenvolupat un dispositiu òptic que utilitza nitrur d'alumini que pot generar llum ultraviolada profunda (UV) per eliminar eficaçment els patògens de les superfícies. El dispositiu funciona mitjançant un procés anomenat "segona generació harmònica", que combina dos fotons de llum visible per crear un sol fotó amb el doble d'energia i freqüència en el rang UV profund.

La majoria dels materials transparents no permeten que els fotons interactuïn entre ells, però les propietats no lineals del nitrur d'alumini permeten l'aparició eficient de la generació de segon harmònic en una guia d'ones de menys d'una micra d'ample. Els investigadors van utilitzar un control precís de l'orientació del cristall, prenent en préstec tècniques del processament de semiconductors, per fabricar el dispositiu i generar llum ultraviolada profunda dins d'un rang estret que pot matar els gèrmens mentre és majoritàriament segur per als humans.

A diferència dels mètodes tradicionals que es basen en làmpades d'excímer o LED que emeten directament llum ultraviolada profunda, aquest nou dispositiu ofereix una eficiència millorada i una vida útil més llarga. Aborda la preocupació d'exposar les cèl·lules humanes a longituds d'ona nocives de la llum UV. Els investigadors pretenen desenvolupar i perfeccionar encara més la tecnologia per crear dispositius comercials compactes i eficients energèticament per a la desinfecció ultraviolada profunda.

Aquest avenç ofereix un potencial prometedor per combatre la propagació de patògens que causen malalties, especialment en el context de la pandèmia COVID-19 en curs. En proporcionar un mitjà segur i eficaç de desinfecció de superfícies, aquest dispositiu òptic pot contribuir a crear entorns més nets i saludables.

Font: Universitat d'Osaka