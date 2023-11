Els investigadors desenvolupen molècules innovadores per combatre els bacteris resistents als fàrmacs

Els investigadors de la Universitat de Maynooth han fet un gran avenç en la lluita contra els bacteris resistents als medicaments. La resistència als antimicrobians (AMR) és una preocupació creixent a mesura que els bacteris, virus, fongs i paràsits evolucionen i es tornen resistents a les medicines tradicionals. Això suposa una amenaça important per a la salut pública, fent que les infeccions siguin més difícils de tractar i augmentant el risc de malalties greus i mort. En resposta a aquesta necessitat científica urgent, un equip d'investigadors internacionals va crear amb èxit una nova molècula que té el potencial de combatre els bacteris resistents als medicaments de manera eficaç.

Els investigadors van utilitzar els principis de la química supramolecular, una àrea especialitzada d'estudi científic que explora les interaccions entre molècules, per aconseguir aquest avenç. Aprofitant aquests principis, l'equip va descobrir molècules que maten eficaçment els bacteris mentre presenten una toxicitat molt baixa per a les cèl·lules humanes sanes. Aquest enfocament innovador podria obrir el camí a noves estratègies terapèutiques per abordar el problema de les infeccions resistents als medicaments.

La investigació, publicada a la revista Chem, coincideix amb la Setmana Mundial de Conscienciació sobre la RAM, una campanya global liderada per l'Organització Mundial de la Salut. La campanya té com a objectiu conscienciar i comprendre la resistència als antimicrobians per reduir l'aparició i la propagació d'infeccions resistents als medicaments. L'impacte de la RAM és important, amb més d'1.2 milions de persones que van morir el 2019 a causa d'infeccions bacterianes resistents als antibiòtics. Aquesta investigació ofereix esperança per al desenvolupament de nous agents antimicrobians que puguin combatre els bacteris resistents als medicaments, salvant potencialment milions de vides anualment.

L'investigador principal Luke Brennan de la Universitat de Maynooth va emfatitzar la importància d'aquest descobriment per avançar en la nostra comprensió de diverses malalties, des del càncer fins a la fibrosi quística. El treball de l'equip es basa en l'ús de transportadors d'ions sintètics, que permeten que la sal entri a les cèl·lules bacterianes. Aquesta afluència de sal altera el delicat equilibri dels ions dins de les cèl·lules, provocant esdeveniments bioquímics que finalment condueixen a la mort de les cèl·lules bacterianes. Fins i tot les soques de bacteris resistents als antibiòtics disponibles actualment, com el SARM, són vulnerables a aquest enfocament de tractament no convencional.

Aquest avenç proporciona una base per al desenvolupament de transportadors d'anions com una alternativa prometedora als antibiòtics tradicionals. Amb el problema de la resistència als antimicrobians que continua augmentant, la necessitat de noves estratègies terapèutiques mai ha estat més urgent. La col·laboració entre químics i biòlegs per ser pioners en el desenvolupament de nous agents antimicrobians posa de manifest el potencial d'enfocaments interdisciplinaris per abordar els reptes de la salut global.

Preguntes freqüents:

Què és la resistència antimicrobiana?

La resistència antimicrobiana (AMR) es produeix quan els microorganismes, com ara bacteris, virus, fongs i paràsits, evolucionen i es tornen resistents als fàrmacs utilitzats per tractar infeccions. Això fa que les infeccions siguin més difícils de tractar, augmentant el risc de malalties greus i mort.

Per què és important la investigació sobre bacteris resistents als medicaments?

La investigació sobre bacteris resistents als medicaments és essencial perquè els antibiòtics convencionals són cada cop menys efectius contra aquestes infeccions. Si no es controla, l'augment de bacteris resistents als fàrmacs podria provocar una crisi sanitària mundial, ja que les infeccions són cada cop més difícils de tractar.

Què és la química supramolecular?

La química supramolecular és un camp d'estudi que se centra en les interaccions entre molècules. Explora com les molècules es poden reunir i interactuar per formar estructures o sistemes funcionals més grans. En el context d'aquesta investigació, es va utilitzar la química supramolecular per descobrir molècules que maten eficaçment els bacteris alhora que minimitzen la toxicitat per a les cèl·lules humanes sanes.

Com funciona la nova molècula?

La nova molècula desenvolupada pels investigadors altera el delicat equilibri dels ions dins de les cèl·lules bacterianes permetent que la sal entri a les cèl·lules. Aquesta interrupció condueix a una sèrie d'esdeveniments bioquímics que finalment donen lloc a la mort de les cèl·lules bacterianes. Fins i tot les soques de bacteris resistents als fàrmacs, com el SARM, són vulnerables a aquest nou enfocament de tractament.

Quina és la importància d'aquesta investigació?

Aquesta investigació és significativa perquè ofereix una solució potencial al problema creixent dels bacteris resistents als medicaments. En desenvolupar una molècula innovadora que pot matar els bacteris amb eficàcia alhora que minimitza la toxicitat per a les cèl·lules humanes sanes, els investigadors han obrir el camí per al desenvolupament de nous agents antimicrobians. Aquests agents podrien ajudar a combatre les infeccions resistents als medicaments i salvar milions de vides a tot el món.