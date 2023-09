Els científics mapegen el sistema visual primerenc de la petita vespa paràsita

Els neurocientífics del Flatiron Institute de la ciutat de Nova York han traçat amb èxit el sistema visual primerenc d'una vespa paràsita microscòpica. Utilitzant tècniques d'imatge avançades, els investigadors van reconstruir tot el sistema, des dels ulls de la vespa fins a les neurones del seu cervell, a nivell sinàptic, per la qual cosa és la primera vegada que un sistema d'aquest tipus es reconstrueix completament a partir d'un sol exemplar.

Malgrat la seva petita mida, la vespa presenta comportaments complexos com el vol, posant de manifest la notable complexitat del seu petit cervell. Els neurocientífics implicats en l'estudi van quedar sorpresos pel nivell de complexitat present en un cervell tan petit. Van descobrir que el cervell de la vespa és similar al cervell més gran, però més senzill i petit.

Els investigadors creuen que estudiar el cervell dels insectes pot proporcionar informació valuosa sobre el funcionament dels cervells més grans, inclòs el cervell humà. En comprendre els principis que hi ha darrere dels circuits neuronals dels insectes, els científics poden aplicar aquest coneixement a l'avançament de les eines d'intel·ligència artificial. Les capacitats del cervell humà superen les de la intel·ligència artificial i, en descobrir la "salsa secreta" de la biologia, els investigadors esperen construir una IA millor.

L'equip de l'Institut Flatiron va col·laborar amb investigadors del campus de recerca Janelia de l'Institut Mèdic Howard Hughes i la Universitat Estatal de Moscou per a aquest estudi. Van escollir la vespa paràsita Megaphragma viggianii com a tema de la seva investigació per la seva mida microscòpica i la seva capacitat per volar i localitzar els ous dels trips, un insecte sobre el qual diposita els seus propis ous.

Cartografiar el primer sistema visual de la vespa va ser un repte important per als investigadors, que van utilitzar feixos iònics i microscopis electrònics per crear un mapa detallat. Els mètodes anteriors implicaven l'ús de múltiples exemplars, cosa que va provocar variacions entre mapes individuals. Aquest avenç permet una comprensió completa de com les diferents parts de l'ull de la vespa contribueixen a la seva visió.

En el futur, els investigadors tenen previst ampliar els seus esforços de cartografia a tot el cervell de la vespa. Creuen que, estudiant els cervells més bàsics del regne animal, poden identificar les regles i els mecanismes que regeixen els comportaments complexos, oferint informació sobre la funció cerebral i millorant potencialment la tecnologia d'IA.

Fonts:

– Biologia actual, “Mapping the Connectome of the Visual System in the Wasp Megaphragma viggianii” (doi: 10.1016/j.cub.2023.01.025)