Els científics capturen protons en l'acte de dissociació mitjançant una càmera d'electrons ultraràpida

Investigadors del Laboratori Nacional de l'Accelerador SLAC del Departament d'Energia i la Universitat de Stanford han utilitzat amb èxit la difracció d'electrons ultraràpida (UED) per observar el moviment dels àtoms d'hidrogen dins de les molècules d'amoníac. Les troballes de l'equip, publicades a Physical Review Letters, demostren el potencial de la UED en el seguiment d'àtoms d'hidrogen i transferències de protons.

Les transferències de protons són fonamentals per a moltes reaccions químiques i biològiques, com ara la catàlisi enzimàtica i les bombes de protons a les cèl·lules. Comprendre els canvis estructurals durant les transferències de protons és crucial però difícil a causa de la seva naturalesa ràpida, que es produeix en femtosegons. Els mètodes actuals, com ara disparar raigs X a les molècules, tenen limitacions, ja que els raigs X interactuen amb els electrons i no amb els nuclis atòmics.

Per superar aquestes limitacions, els investigadors van utilitzar la MeV-UED de SLAC, una càmera de difracció d'electrons ultraràpida. L'equip va dissociar un dels enllaços hidrogen-nitrogen de l'amoníac mitjançant la llum ultraviolada, i després va dirigir un feix d'electrons a través de la molècula per capturar electrons difractats. Això els va permetre observar la separació de l'àtom d'hidrogen del nucli de nitrogen i els canvis estructurals resultants en la molècula.

Tenir accés a dades tant sobre electrons com sobre nuclis en el mateix experiment resulta extremadament valuós. En determinar quin component inicia la dissociació d'àtoms, els investigadors poden obtenir informació sobre el procés de les reaccions de dissociació.

La capacitat de fer un seguiment dels protons en l'acte de dissociació té implicacions importants per entendre els mecanismes de transferència de protons en química i biologia. Els mètodes tradicionals com la cristal·lografia de raigs X i la microscòpia crioelectrònica lluiten per detectar protons, cosa que fa que l'UED sigui un enfocament prometedor.

En experiments futurs, els investigadors tenen previst utilitzar raigs X al làser de raigs X de SLAC, la font de llum coherent Linac (LCLS), per comparar els resultats. També pretenen millorar la intensitat del feix d'electrons i millorar la resolució del temps per resoldre els passos individuals de la dissociació de protons.

Aquesta investigació obre noves possibilitats per estudiar les transferències d'hidrogen i esbrinar els misteris darrere de les reaccions químiques clau en diversos processos biològics.

Font: SLAC National Accelerator Laboratory

