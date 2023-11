Avenç quàntic: Purple Bronze desbloqueja noves possibilitats per als dispositius quàntics

Els científics quàntics han fet un descobriment innovador que podria revolucionar la tecnologia quàntica. Un equip d'investigadors de la Universitat de Bristol ha identificat un fenomen rar dins del bronze morat que podria ser la clau per crear un "interruptor perfecte" en dispositius quàntics. Aquest interruptor seria capaç de passar ràpidament entre un aïllant i un estat superconductor.

El bronze morat és un metall unidimensional únic compost per cadenes conductores individuals d'àtoms. Els investigadors van trobar que aquest material presenta dos estats electrònics oposats, oferint un nivell de versatilitat conegut com a "simetria emergent". Això significa que fins i tot els canvis més petits en el material, com ara l'estímul de calor o llum, poden desencadenar una transició instantània entre un estat aïllant amb conductivitat zero a un superconductor amb conductivitat il·limitada, i viceversa.

L'autor principal Nigel Hussey, professor de Física a la Universitat de Bristol, va expressar el seu entusiasme per aquest descobriment, afirmant: "És un descobriment realment emocionant que podria proporcionar un canvi perfecte per als dispositius quàntics de demà".

El viatge de l'equip va començar fa 13 anys quan dos estudiants de doctorat, Xiaofeng Xu i Nick Wakeham, van mesurar per primera vegada la magnetoresistència del bronze morat. Les dades van quedar latents i inèdites fins a una trobada casual el 2017. El professor Hussey va assistir a un seminari del físic Dr Piotr Chudzinski sobre bronze morat i va compartir les seves dades amb ell. Junts, van proposar un experiment que confirmava la teoria de Chudzinski.

El que fa que aquest descobriment sigui encara més notable és l'existència de "simetria emergent" a mesura que el material passa entre els estats aïllants i superconductors. El trencament de la simetria, que s'observa generalment en sistemes electrònics en refredar-se, és un fenomen ben conegut. Tanmateix, l'aparició de simetria en un metall a mesura que la temperatura es redueix, com s'observa en el bronze morat, és extremadament rara i sense precedents.

El doctor Chudzinski va comparar aquest fenomen amb un truc de màgia, on una figura avorrida i distorsionada es transforma en una esfera perfectament simètrica. Va descriure el bronze morat com la figura i la naturalesa mateixa com el mag.

Aquest avenç obre noves possibilitats per a la tecnologia quàntica. Aprofitant les propietats úniques del bronze morat, pot ser possible crear interruptors en circuits quàntics que puguin experimentar canvis significatius en la resistència amb el més petit dels estímuls.

Amb la investigació en curs sobre el bronze morat i el fenomen emergent de simetria, el futur té un potencial immens per al desenvolupament de dispositius quàntics eficients i d'alt rendiment.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què és el bronze morat?

El bronze morat és un metall unidimensional compost per cadenes conductores individuals d'àtoms.

2. Quina importància té la recerca realitzada per la Universitat de Bristol?

La investigació va identificar un fenomen rar dins del bronze morat anomenat "simetria emergent" que podria conduir a la creació d'un "interruptor perfecte" en dispositius quàntics.

3. Com funciona l'"interruptor perfecte"?

L'interruptor pot passar ràpidament entre ser un aïllant (amb conductivitat zero) i un superconductor (amb conductivitat il·limitada) en funció de petits canvis en el material, com ara l'estímul de calor o llum.

4. Qui va fer el descobriment?

La investigació va ser dirigida per la Universitat de Bristol, amb l'autor principal Nigel Hussey, professor de física.

5. Quines són les aplicacions potencials d'aquest avenç?

Aquest avenç podria tenir implicacions importants per a la tecnologia quàntica, permetent el desenvolupament d'interruptors altament eficients en circuits quàntics.

Fonts:

– Universitat de Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)