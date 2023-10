Un estudi quantifica l'emissió de microplàstics a l'atmosfera mitjançant l'esprai del mar

By

Un estudi recent realitzat per Luc Deike i el seu equip explora el fenomen dels microplàstics que s'emeten a l'atmosfera a través de l'esprai del mar. Quan les bombolles esclaten a la superfície de l'oceà, alliberen petites partícules a l'aire, incloent sal i matèria orgànica. Tanmateix, es desconeix si els microplàstics, que són molt freqüents a l'oceà, també es podrien transferir a l'atmosfera mitjançant aquest procés.

En els seus experiments de laboratori amb fotografia d'alta velocitat, els investigadors van trobar que les partícules microplàstiques que van des de 10 μm fins a 280 μm es poden transportar fora de l'aigua de mar i a l'aire. Això és possible gràcies a les petites gotes conegudes com a "gotes de raig", que són expulsades per l'esclat de bombolles d'escuma marina. Aquestes gotes porten els microplàstics i passen a l'aire. A mesura que l'aigua s'evapora, els microplàstics queden suspesos als corrents del vent.

En estimar la concentració de microplàstics al mar, els investigadors van poder calcular la quantitat total de microplàstics emesos pels oceans del món. Estimen que cada any s'emeten entre 0.02 i 7.4 milions de tones mètriques (Mt) de plàstic, amb una estimació de 0.1 Mt. No obstant això, calen inventaris més precisos de les concentracions de microplàstics oceànics per reduir les incerteses en quantificar aquestes emissions.

Els resultats d'aquest estudi tenen implicacions significatives per entendre l'impacte dels microplàstics en el medi ambient i la salut humana. El transport de microplàstics a través de l'esprai del mar podria influir en la dinàmica del clima global afectant l'equilibri radiatiu de l'atmosfera i servint com a nuclis de condensació dels núvols.

Es necessiten més investigacions per entendre completament l'abast de les emissions de microplàstics i les seves possibles conseqüències. Aquestes troballes posen de manifest la necessitat urgent d'una millor gestió i reducció de la contaminació per plàstics per mitigar els seus efectes nocius al nostre planeta.

