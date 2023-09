Els estanys fets per l'home poden ser emissors nets de gasos d'efecte hivernacle, segons els estudis

Una nova investigació realitzada per la Universitat de Cornell revela que els estanys fets per l'home tenen un impacte significatiu en les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Dos estudis relacionats realitzats per investigadors de Cornell comencen a quantificar els efectes tant dels estanys artificials com dels naturals en el pressupost global de gasos d'efecte hivernacle, proporcionant informació valuosa sobre un tema que no s'entén bé.

Els estudis van trobar que quan es sumen les emissions i l'emmagatzematge de carboni dels estanys fets per l'home, els estanys poden ser emissors nets de gasos d'efecte hivernacle. Estimacions anteriors suggereixen que els estanys, que es defineixen com a masses d'aigua de 5 hectàrees o menys, poden contribuir al 5% de les emissions globals de metà. Tanmateix, sense mesuraments precises a molts estanys, aquest percentatge podria oscil·lar entre la meitat i el doble de la quantitat estimada. A més, hi ha estimacions limitades de les taxes d'enterrament de carboni a les basses.

Un estudi realitzat pels investigadors es va centrar en la quantitat de carboni segrestat en 22 estanys específicament seleccionats. Els investigadors van examinar les activitats de gestió anteriors i van mesurar el gruix dels sediments i el contingut de carboni a les basses. Van trobar que les taxes d'enterrament de carboni a les basses estaven influenciades per factors com les plantes aquàtiques, els peixos i els nivells de nutrients. L'estudi també va revelar que tant els estanys naturals com els fets per l'home segresten globalment una quantitat important de carboni, cosa que indica que el segrest de carboni als estanys està subestimat.

El segon estudi va explorar les emissions estacionals de gasos d'efecte hivernacle dels estanys experimentals de Cornell específics. El metà, un potent gas d'efecte hivernacle, va representar la majoria dels gasos emesos. L'estudi també va destacar la importància del mostreig freqüent per tenir en compte amb precisió les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels estanys.

En general, aquests estudis suggereixen que els estanys tenen un paper en les emissions de gasos d'efecte hivernacle i l'emmagatzematge de carboni. Tot i que actualment els estanys poden ser emissors nets de gasos d'efecte hivernacle a causa de l'alliberament de metà, hi ha potencial que es converteixin en embornals nets reduint les emissions de metà. Les troballes també proposen l'ús de bombolles o circuladors submarins per reduir les emissions de metà a les basses.

La investigació i la comprensió addicionals del paper dels estanys en les emissions de gasos d'efecte hivernacle són crucials per a una modelització i prediccions climàtiques precises.

