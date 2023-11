Desbloquejar el poder del joc imaginari per al desenvolupament de la primera infància

Un estudi innovador dut a terme per la Universitat de Monash ha descobert un avenç significatiu en la nostra comprensió del paper i la importància del joc imaginari en el desenvolupament de la primera infància. Contràriament a les creences acadèmiques anteriors, l'estudi revela que els nadons i els nens petits són plenament capaços de participar en aquest tipus de joc, destacant la seva profunda importància en l'educació infantil.

Al llarg d'un programa de cinc anys, investigadors de la Facultat d'Educació de la Universitat de Monash van col·laborar amb més de 2,500 educadors i nens petits. El projecte de recerca Conceptual PlayWorld pretenia explorar i analitzar l'impacte del joc imaginari en el desenvolupament cognitiu dels nens.

Els resultats d'aquest ampli estudi indiquen que quan els nens participen en jocs imaginaris, experimenten un canvi fonamental de perspectiva. En lloc de percebre els objectes tal com són, els nens comencen a imaginar-los com una altra cosa. Aquesta transició cognitiva marca una fita crucial del desenvolupament en la vida dels nens petits i nadons.

La professora guardonada del Consell de Recerca d'Austràlia Marilyn Fleer, una experta destacada en aquest camp de la Universitat de Monash, destaca la importància del joc imaginari per fomentar la imaginació i donar suport a l'aprenentatge, especialment en conceptes abstractes com la mesura. Segons el professor Fleer, el joc imaginari és fonamental per desenvolupar la funció psicològica de la imaginació, que és essencial per comprendre conceptes abstractes i pensar en el passat i el futur.

Per validar encara més l'impacte transformador del joc imaginari, el projecte de recerca Conceptual PlayLab va introduir Conceptual PlayWorlds a les guarderies. Aquest enfocament innovador va permetre als educadors d'educació infantil ampliar les seves tècniques pedagògiques i conrear el joc simulat dins dels seus centres. Els resultats positius van ser evidents, fins i tot els nens més petits van participar activament en les activitats.

La intervenció de Conceptual PlayWorld també va incloure el desenvolupament professional d'auto-ritme per als educadors, dotant-los d'eines per planificar i implementar amb èxit els Conceptual PlayWorlds als seus centres d'atenció infantil. Aquest recurs empoderador va transformar els educadors en líders pedagògics i agents de canvi dins de les seves comunitats educatives.

A partir d'aquestes troballes innovadores, és evident que fomentar el joc imaginari en comunitats i entorns educatius és crucial per donar suport al desenvolupament de la primera infància. En adoptar i fomentar aquest tipus de joc, apoderem els nens per desenvolupar la seva imaginació, millorar les capacitats cognitives i preparar el camí per a l'èxit futur.

FAQ:

P: Què és el joc imaginari?

R: El joc imaginari es refereix a l'acte dels nens que creen i participen en escenaris simulats utilitzant la seva imaginació.

P: Per què és important el joc imaginari?

R: El joc imaginari és vital per fomentar la imaginació, donar suport a l'aprenentatge i desenvolupar habilitats de pensament abstracte.

P: Com beneficia el joc imaginari el desenvolupament de la primera infància?

R: Participar en el joc imaginari permet als nens desenvolupar la seva imaginació, les seves habilitats cognitives i la capacitat de pensar de manera creativa.

P: Com poden els educadors d'educació infantil promoure el joc imaginari?

R: Els educadors d'educació infantil poden promoure el joc imaginari creant entorns que fomenten escenaris simulats, proporcionant materials oberts perquè els nens els utilitzin i participant en el joc.

P: On puc obtenir més informació sobre el projecte de recerca?

R: Podeu trobar més informació sobre el projecte de recerca Conceptual PlayWorld a [Monash University](https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld).