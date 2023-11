S'ha recuperat realment la capa d'ozó? Un nou estudi suggereix una possible ampliació

La capa d'ozó, un escut protector que protegeix la Terra de la radiació ultraviolada perjudicial, fa temps que ha estat aclamada com una de les històries d'èxit ambiental més grans de la humanitat. No obstant això, un estudi recent desafia aquesta noció suggerint que la capa d'ozó potser no s'està recuperant com pensàvem i, de fet, el forat pot estar expandint-se.

Segons un estudi publicat a Nature Communications, científics de Nova Zelanda van trobar que els nivells d'ozó al nucli del forat d'ozó a l'Antàrtida han disminuït un 26% des del 2004 durant la primavera. Això vol dir que el forat no només s'ha mantingut de grans dimensions, sinó que també s'ha aprofundit, indicant una reducció dels nivells d'ozó. Aquestes troballes contrasten directament amb avaluacions àmpliament acceptades, inclòs un estudi recolzat per l'ONU, que va predir que la capa d'ozó tornaria als nivells de la dècada de 1980 el 2040.

Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van analitzar el comportament de la capa d'ozó de setembre a novembre mitjançant dades de satèl·lit. Van comparar aquest comportament amb dades històriques per mesurar els nivells d'ozó i identificar qualsevol signe de recuperació. L'estudi suggereix que els canvis en el vòrtex polar antàrtic, una massa remolinada d'aire fred a baixa pressió, contribueixen a l'esgotament de la capa d'ozó i a l'expansió del forat. No obstant això, es desconeixen les causes exactes d'aquests canvis.

Tot i que el Protocol de Mont-real, un acord internacional per eliminar gradualment els productes químics que destrueixen la capa d'ozó, sens dubte ha tingut èxit a l'hora de reduir els nivells de clorofluorocarburs (CFC), aquest estudi planteja preguntes sobre el paper d'altres factors en l'esgotament de la capa d'ozó. Aquests factors inclouen la contaminació per l'escalfament del planeta, les partícules en l'aire dels incendis forestals i els volcans i els canvis en l'activitat solar.

És important tenir en compte que alguns científics es mantenen escèptics amb les troballes de l'estudi. Argumenten que l'estudi es basa en gran mesura en observacions d'un període de temps relativament curt i pot no proporcionar una representació precisa de la salut a llarg termini de la capa d'ozó. Altres factors, com el fum dels incendis forestals i les erupcions volcàniques, així com els fenòmens climàtics naturals com l'oscil·lació del sud d'El Niño, també podrien influir en l'esgotament de la capa d'ozó.

En conclusió, aquest nou estudi desafia la nostra comprensió de la recuperació de la capa d'ozó. Tot i que el Protocol de Mont-real ha tingut èxit a l'hora de reduir els CFC i prevenir catàstrofes ambientals, pot haver-hi altres factors en joc que contribueixen als forats d'ozó persistents a l'Antàrtida. Es necessiten més investigacions per comprendre i abordar completament aquests reptes per garantir la salut a llarg termini de la capa d'ozó i del nostre planeta.

Preguntes freqüents:

1. Què és la capa d'ozó?

La capa d'ozó és una regió de l'estratosfera de la Terra que conté una gran concentració de molècules d'ozó. Té un paper crucial a l'hora de filtrar la radiació ultraviolada (UV) nociva del sol, protegint la vida a la Terra.

2. Què va provocar l'esgotament de la capa d'ozó?

La causa principal de l'esgotament de la capa d'ozó va ser l'alliberament de substàncies que destrueixen la capa d'ozó (ODS), com els clorofluorocarburs (CFC). Aquests productes químics es van utilitzar àmpliament en aerosols, refrigerants i processos industrials. Les molècules d'ODS alliberades van pujar a l'estratosfera, on es van descompondre per la llum solar, alliberant àtoms de clor i brom que van destruir les molècules d'ozó.

3. Què és el Protocol de Montreal?

El Protocol de Mont-real és un acord internacional signat l'any 1987 per eliminar gradualment la producció i l'ús de substàncies que destrueixen la capa d'ozó. Ha estat fonamental per reduir l'alliberament de productes químics nocius i permetre que la capa d'ozó es recuperi.

4. Com afecta l'esgotament de la capa d'ozó el medi ambient i la salut humana?

L'esgotament de la capa d'ozó provoca un augment de la radiació UV que arriba a la superfície de la Terra, la qual cosa pot tenir efectes nocius tant en el medi ambient com en la salut humana. Pot danyar la vida marina, danyar els cultius i perjudicar el sistema immunitari humà, augmentant el risc de càncer de pell i cataractes.

5. Què poden fer els individus per evitar un esgotament més de la capa d'ozó?

Les persones poden contribuir a protegir la capa d'ozó utilitzant productes respectuosos amb l'ozó, com ara aerosols i refrigerants sense CFC. També és essencial eliminar correctament els aparells vells que contenen substàncies que destrueixen la capa d'ozó i donar suport a les iniciatives que promouen la preservació de la capa d'ozó.