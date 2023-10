Creació d'efectes de pseudogravetat en cristalls fotònics: manipulació del comportament de la llum

By

Un grup d'investigadors ha fet avenços significatius en el camp de la manipulació de la llum explorant l'ús de la distorsió de la gelosia en els cristalls fotònics per produir efectes de pseudogravetat. Els cristalls fotònics, amb la seva capacitat única per controlar i manipular el comportament de la llum, han estat al capdavant de l'exploració científica. Aquests cristalls es construeixen disposant diferents materials en un patró repetitiu, permetent la interacció i la desacceleració de la llum.

En introduir intencionadament la distorsió de la gelosia, els investigadors van poder trencar l'espai regular dels elements en els cristalls fotònics. Aquesta distorsió va provocar una trajectòria corba en el medi, semblant a la flexió de la llum sota la influència d'un camp gravitatori. En altres paraules, els investigadors van ser capaços de crear pseudogravetat dins dels cristalls fotònics, alterant el camí de la llum com si estigués afectat per la gravetat.

L'equip de científics va utilitzar ones de terahertz i un cristall fotònic distorsionat amb silici per dur a terme els seus experiments. Mitjançant aquests experiments, van demostrar de manera convincent la desviació d'aquestes ones pel cristall fotònic distorsionat. Els resultats van ser coherents amb les prediccions teòriques basades en la teoria general de la relativitat d'Albert Einstein.

Les aplicacions potencials d'aquesta investigació són immenses. En l'àmbit de la comunicació, la capacitat de dirigir els raigs de llum dins del rang de terahertz podria resultar inestimable per al desenvolupament de la tecnologia 6G. A més, aquestes troballes obren noves possibilitats per al camp de la física del gravitó, cosa que suggereix que els cristalls fotònics podrien aprofitar els efectes gravitatoris de maneres úniques.

Aquest estudi, realitzat per investigadors de la Universitat de Tohoku i la Universitat d'Osaka, contribueix a la nostra comprensió de la manipulació de la llum i obre el camí per a una exploració posterior en aquest camp fascinant.

