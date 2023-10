S'ha trobat un romanent de la divisió cel·lular que juga un paper en la propagació del càncer

En un descobriment sorprenent, els investigadors han descobert que el romanent mitjà del cos produït durant la divisió cel·lular no és només residus cel·lulars, sinó que en realitat porta material genètic en funcionament que pot influir en el destí d'altres cèl·lules, inclosa la seva transformació en cèl·lules canceroses. Aquesta troballa desafia la noció tradicional que el cos mitjà és un lloc de reciclatge cel·lular. En canvi, serveix com a orgànul implicat en la comunicació cel·lular.

La investigació, realitzada per un equip dirigit per Ahna Skop, professora de genètica a la Universitat de Wisconsin-Madison, i col·laboradors de diverses institucions, va analitzar el contingut dels mitjans del cos i va fer un seguiment de les interaccions de les restes del mig cos després de la divisió cel·lular. Van trobar que el cos mitjà conté ARN i la maquinària cel·lular necessària per produir proteïnes. L'ARN dels cossos mitjans no està directament implicat en la divisió cel·lular, sinó que codifica proteïnes relacionades amb activitats cel·lulars com la pluripotència (la capacitat de desenvolupar-se en diferents tipus de cèl·lules) i l'oncogènesi (formació de tumors).

Mentre que algunes restes del cos mitjà són reabsorbides per les cèl·lules filles, d'altres poden allunyar-se i ser absorbides per cèl·lules llunyanes, la qual cosa pot influir en el seu comportament mitjançant l'ús de l'ARN inclòs com els seus propis plànols. Investigacions anteriors han demostrat que les cèl·lules canceroses tenen més probabilitats d'ingerir el cos mitjà i la seva càrrega genètica en comparació amb les cèl·lules mare.

Els investigadors creuen que les troballes tenen implicacions importants per a la detecció i la terapèutica del càncer. Van identificar un gen anomenat Arc, que juga un paper crucial a l'hora de carregar el cos mitjà amb ARN. Es creu que aquest gen, prèviament associat amb la formació de memòria a les cèl·lules cerebrals, és essencial per a la comunicació cel·lular mediada per l'ARN.

La investigació futura pretén aprofitar el poder de l'ARN mitjà del cos per al lliurament de fàrmacs o per inhibir la divisió de cèl·lules canceroses. L'equip també té una patent pendent de nous mètodes per aïllar les estructures del cos mitjà, que poden millorar el diagnòstic del càncer.

Font: Universitat de Wisconsin-Madison

Definicions:

– Mitjà del cos: estructura formada durant la divisió cel·lular entre cèl·lules filles, implicada en la comunicació cel·lular.

– ARN: Molècula implicada en la producció de proteïnes a partir de la informació genètica codificada en l'ADN.

– Pluripotència: la capacitat d'una cèl·lula de desenvolupar-se en diferents tipus de cèl·lules del cos.

– Oncogènesi: procés de formació de tumors que condueix al desenvolupament del càncer.

Font: Sungjin Park et al, El cos mitjà i el romanent del cos mitjà dels mamífers són llocs de muntatge per a l'ARN i la traducció localitzada, Developmental Cell (2023).