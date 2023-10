La col·lisió d'estrelles de neutrons: una solució al misteri constant del Hubble?

By

La taxa d'expansió de l'univers, coneguda com la constant de Hubble, ha estat un misteri desconcertant per als astrònoms. Dos mètodes diferents per determinar aquesta taxa han donat valors inconsistents, fet que ha portat els científics a buscar un tercer enfocament. En un estudi recent publicat a Astronomy & Astrophysics, els astrofísics proposen que la col·lisió i la fusió d'estrelles de neutrons podrien proporcionar la peça que faltava del trencaclosques.

Les col·lisions d'estrelles de neutrons donen lloc a una nova explosió anomenada quilonova. Els investigadors van trobar que aquestes quilonovas tenen una simetria esfèrica notable, al contrari dels models anteriors que prediuen una forma aplanada. A més, malgrat la seva complexitat, les quilonovas es poden descriure amb una sola temperatura i es consideren radiadors perfectes o "cossos negres".

La naturalesa simètrica de les quilonovas i el seu perfil de temperatura senzill permeten als astrònoms calcular amb precisió la seva lluminositat. En comparar la brillantor d'una quilonova en el punt d'explosió amb la quantitat de llum que arriba a la Terra després de viatjar milions d'anys llum, els científics poden determinar la distància de la col·lisió de l'estrella de neutrons. Aquesta mesura de distància ofereix un avantatge únic respecte als mètodes anteriors que utilitzen supernoves, que poden emetre quantitats variables de llum i requereixen calibratge amb altres estrelles.

Els investigadors van provar el seu mètode de mesura basat en quilonova estudiant una quilonova situada a 140 milions d'anys llum de distància. Comparant el valor constant de Hubble obtingut a partir de la mesura de la kilonova amb els valors obtinguts a partir de tècniques basades en fons de microones còsmiques, van trobar un acord més estret amb aquestes últimes.

Tanmateix, l'equip adverteix que es necessiten més exemples per establir resultats sòlids. No obstant això, aquest mètode ofereix una alternativa més neta i potencialment més precisa per determinar la constant de Hubble, evitant les fonts d'incertesa conegudes.

En resum, la col·lisió i la fusió d'estrelles de neutrons, que produeixen explosions de kilonova, poden proporcionar un tercer mètode per determinar la velocitat d'expansió de l'univers. Tot i que calen més investigacions, aquest enfocament és prometedor per resoldre el misteri de llarga data de la constant del Hubble.

Definicions:

– Estels de neutrons: restes estel·lars resultants d'explosions de supernoves, compostes principalment per neutrons.

– Constant de Hubble: velocitat a la qual s'expandeix l'univers, determinada mesurant les distàncies entre galàxies.

– Supernoves: explosions estel·lars energètiques que eclipsen temporalment galàxies senceres.

– Fons de microones còsmics (CMB): la radiació tènue que queda de les primeres etapes de l'univers.

– Kilonova: esdeveniment explosiu resultat de la col·lisió i fusió d'estrelles de neutrons.

Fonts:

– Article de revista: Astronomia i Astrofísica

– Autors de l'estudi: Albert Sneppen, doctorand al Cosmic Dawn Center de l'Institut Niels Bohr, i Darach Watson, professor associat al Cosmic Dawn Center