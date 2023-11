Comprendre les precipitacions extremes: millorar les simulacions climàtiques

By

Predir els patrons de pluja diàriament és crucial per a les nostres activitats diàries, però què passa amb entendre els extrems de precipitació a llarg termini? Els planificadors urbans, els científics i altres parts interessades necessiten informació precisa sobre els esdeveniments meteorològics extrems per planificar eficaçment l'emmagatzematge d'aigua futur, l'agricultura i la preparació davant les tempestes destructives. Tanmateix, els models climàtics sovint es queden curts a l'hora de simular amb precisió aquests esdeveniments extrems.

Per fer front a aquest repte, els investigadors del Laboratori Nacional Lawrence Berkeley del Departament d'Energia es van centrar a millorar la representació dels processos del núvol en els models climàtics. Donada la complexitat del sistema climàtic, és impossible simular tots els detalls. Per tant, els científics utilitzen diverses simplificacions, com ara dividir el globus en columnes de quadrícula. En una tècnica anomenada superparametrització, cada columna conté un model d'alta resolució que pot simular núvols individuals, una millora significativa en comparació amb altres models.

Tanmateix, simular núvols sencers no és suficient. És crucial tenir en compte els processos microfísics que tenen lloc als núvols, inclosa la formació i dispersió de gotes de núvols i cristalls de gel. Aquests processos són massa petits per ser simulats directament, de manera que els científics utilitzen representacions.

Per investigar l'impacte d'aquestes representacions, els científics del clima del Berkeley Lab van realitzar simulacions del clima passat mitjançant dos mètodes diferents: un amb paràmetres més detallats i l'altre amb menys. En comparar aquestes simulacions amb observacions del món real, van avaluar la precisió dels models.

Els resultats van revelar que ambdós conjunts de paràmetres van tenir un impacte en la simulació de precipitacions extremes, tant a llarg termini (fins a un any) com a curt termini (al voltant de cinc dies), amb un efecte especialment notable als tròpics. Els paràmetres més detallats van produir núvols amb major moviment vertical i, en conseqüència, esdeveniments de precipitació més extrems.

Tot i que les representacions diferiren, ambdós conjunts de paràmetres entraven dins del rang d'observacions del món real. Aquest estudi demostra el potencial d'incorporar processos microfísics als models climàtics per millorar-ne la precisió.

Entendre els esdeveniments de precipitació extrema és crucial per a una planificació i una preparació eficaços. Aprofitant el poder dels ordinadors avançats i perfeccionant els models climàtics, els científics pretenen proporcionar prediccions més precises i ajudar la societat a adaptar-se i mitigar els impactes dels esdeveniments meteorològics extrems.

Preguntes freqüents

Per què és important entendre les precipitacions extremes a escales de temps a llarg termini?

Entendre les precipitacions extremes a escales de temps a llarg termini és crucial per planificar l'emmagatzematge d'aigua futur, l'agricultura i la preparació davant les tempestes destructives. Ajuda les parts interessades a prendre decisions informades, assignar recursos de manera eficaç i implementar estratègies per mitigar i adaptar-se als impactes dels esdeveniments meteorològics extrems.

Com representen els models climàtics els processos del núvol?

Els models climàtics utilitzen simplificacions per representar els processos del núvol perquè simular cada detall seria computacionalment inviable. Una tècnica anomenada superparametrització consisteix a col·locar un model d'alta resolució dins de cada columna de quadrícula de la simulació global, permetent la simulació de núvols individuals dins del model.

Quins són els processos microfísics en la formació de núvols?

Els processos microfísics fan referència als mecanismes implicats en la formació i dispersió de gotes de núvols i cristalls de gel dins dels núvols. Aquests processos inclouen la condensació del vapor d'aigua, la formació de gotes de núvols i cristalls de gel i les interaccions posteriors com la coalescència i la ruptura.

Els models climàtics poden simular amb precisió els esdeveniments de precipitació extrems?

Tot i que els models climàtics poden no ser perfectes, la incorporació de representacions més detallades dels processos de microfísica dels núvols pot millorar la seva precisió a l'hora de simular esdeveniments de precipitació extrema. Aquest estudi demostra el potencial d'utilitzar aquestes representacions per millorar les prediccions del model climàtic i entendre millor els impactes dels esdeveniments meteorològics extrems.