Un nou estudi revela l'impacte de la qualitat de l'aire en el segrest de carboni

Un estudi recent realitzat per la Carnegie Institution for Science ha posat de relleu l'impacte significatiu de la qualitat de l'aire en el segrest natural de carboni per part de les plantes. Els investigadors van trobar que la millora de la qualitat de l'aire pot millorar la capacitat de les plantes per absorbir el diòxid de carboni atmosfèric, mitigant així el canvi climàtic. Aquesta troballa subratlla el paper crucial que tenen les activitats humanes i la contaminació dels aerosols en el procés d'absorció de carboni de les plantes.

L'estudi va utilitzar dades de satèl·lit per analitzar la correlació entre l'activitat fotosintètica i la contaminació d'aerosols a Europa. Els resultats van revelar que les plantes capturen més carboni els caps de setmana quan hi ha menys contaminació industrial i menys gent que es desplaça. Aquesta observació il·lumina els efectes negatius de la mala qualitat de l'aire, causada pels aerosols emesos pels desplaçaments i la combustió de combustibles fòssils o llenya, en el procés natural d'absorció de carboni de les plantes.

Estudis anteriors han demostrat que la contaminació per aerosols pot reduir els rendiments dels cultius agrícoles fins a un 20 per cent, emfatitzant encara més les conseqüències perjudicials de la contaminació de l'aire sobre la productivitat de les plantes.

L'equip de recerca va utilitzar una tècnica innovadora que aprofita la fluorescència emesa durant la fotosíntesi per mesurar l'activitat fotosintètica. Van comparar aquestes dades amb les mesures d'aerosols obtingudes de la suite de radiòmetres d'imatge infraroja visible. En centrar-se a Europa, on existeixen patrons establerts d'activitat humana al llarg de la setmana, l'estudi va revelar un cicle setmanal recurrent en l'activitat fotosintètica. La fotosíntesi va assolir el màxim durant els caps de setmana i va disminuir durant els dies laborables, correlacionant-se inversament amb els nivells de contaminació d'aerosols.

Les implicacions d'aquest estudi són de gran abast, especialment en relació als esforços de mitigació del canvi climàtic. La investigació suggereix que reduir la contaminació per partícules per mantenir l'activitat fotosintètica a nivell de cap de setmana al llarg de la setmana podria eliminar anualment de 40 a 60 megatones de diòxid de carboni, augmentant així la productivitat agrícola sense expandir les terres de cultiu. Aquestes troballes tenen implicacions polítiques importants, especialment per als governs europeus que treballen en sistemes de captura i emmagatzematge de carboni.

En conclusió, aquest estudi posa l'accent en el paper vital que juga la qualitat de l'aire en el segrest natural de carboni per part de les plantes. La millora de la qualitat de l'aire no només beneficia la salut humana sinó que també millora la capacitat de les plantes per combatre el canvi climàtic absorbint de manera eficient el diòxid de carboni atmosfèric.

FAQ

1. Què és el segrest de carboni?

El segrest de carboni es refereix al procés de captura i emmagatzematge del diòxid de carboni atmosfèric, un dels principals gasos d'efecte hivernacle responsables de l'escalfament global. Aquest procés es pot produir de manera natural a través d'ecosistemes com boscos, oceans i sòls, així com mitjançant mètodes dissenyats per l'home.

2. Com contribueixen les plantes al segrest de carboni?

Les plantes, mitjançant el procés de la fotosíntesi, absorbeixen el diòxid de carboni de l'atmosfera i el converteixen en matèria orgànica. Aquest carboni s'emmagatzema en forma de biomassa en arbres, plantes i sòl. Per tant, els boscos sans i en creixement serveixen com a embornals de carboni essencials, emmagatzemant quantitats importants de carboni durant llargs períodes.

3. Quins són alguns mètodes d'enginyeria humana de segrest de carboni?

Els mètodes d'enginyeria humana de segrest de carboni inclouen tecnologies com la captura i emmagatzematge de carboni (CCS), on les emissions de CO2 de fonts industrials i relacionades amb l'energia es capturen i s'emmagatzemen sota terra en formacions geològiques. Un altre mètode és la bioenergia amb captura i emmagatzematge de carboni (BECCS), que combina la generació d'energia de biomassa amb CCS.

4. Com pot afectar la qualitat de l'aire el segrest de carboni?

La qualitat de l'aire, especialment la contaminació d'aerosols, pot tenir efectes negatius en el segrest de carboni. Els aerosols, emesos per activitats com els desplaçaments diaris i la crema de combustibles fòssils o llenya, poden disminuir l'eficiència de la fotosíntesi a les plantes. Millorant la qualitat de l'aire i reduint la contaminació per partícules, es pot millorar la capacitat de les plantes d'absorbir diòxid de carboni i contribuir a la retenció de carboni.

Font: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)